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Новини
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АРМА почало перевіряти колишні облгази Фірташа

фірташ

Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів розпочало перевірку 26 операторів системи розподілу газу у частині надходжень до бюджету від їхнього управління.

Про це під час пресконференції повідомила очільниця АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.

"26 облгазів зараз є предметом камеральної перевірки АРМА, яка вже розпочата і буде завершена 30 серпня", – сказала вона.

За її словами, упродовж 2022 року арештовані облгази не принесли доходів для державного бюджету, але цьогоріч це питання вже вирішувалося. "Саме висновок перевірки покаже, чи були надходження до бюджету", – зазначила Дума.

Як повідомлялося, у серні державна компанія "Газорозподільні мережі України", що входить до групи "Нафтогазу", встановила контроль над АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", які раніше працювали під брендом "РГК" (пов'язана з олігархом Дмитром Фірташем). 

Раніше "Нафтогаз" вже взяв під контроль низку інших облгазів, які входили до групи РГК: АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Львівгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Дніпропетровськгаз" і АТ "Вінницягаз".

Читайте також: За понад рік перебування в управлінні АРМА облгази Фірташа не принесли бюджету жодної копійки, – StateWatch

Нагадаємо, у травні 2022 року Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи низки облгазів. 

"Нафтогаз України" заявляв, що планує "інтегрувати" всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу". Своєю чергою у РГК називали ці дії "рейдерським захопленням" бізнесу.

Автор: 

облгази (239) Фірташ Дмитро (619) АРМА (424)


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Топ коментарі
+3
Так Зеленський же 2020-го року списав усі борги облгазам Фірташа. Шо там шукати вже?
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25.08.2023 16:41
+2
Цікаво: а їхні забаганки теж будуть перевірятися? А то КиївОблГаз хоче з мене грошей за газ, який я не споживав.
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25.08.2023 15:02
+1
Буду вкрай здивований. Зеленим добрі справи не на часі.
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25.08.2023 14:15
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Буду вкрай здивований. Зеленим добрі справи не на часі.
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25.08.2023 14:15 Відповісти
так Зелёный же и ввёл твухтарифку и бредни про "выбор поставщика"
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26.08.2023 19:54 Відповісти
Цікаво: а їхні забаганки теж будуть перевірятися? А то КиївОблГаз хоче з мене грошей за газ, який я не споживав.
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25.08.2023 15:02 Відповісти
У маня шакалы с Николаевгаз тоже придумали долг за газ, и требуют оплаты, даже судом пугают. Только у меня есть все квитанции о потреблении и оплате, так что я их на писе вертел, и в суд, если эти дрыщи осмелятся вызвать, пойду с удовольствием.
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25.08.2023 16:59 Відповісти
Аналогично.
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28.08.2023 10:37 Відповісти
Так Зеленський же 2020-го року списав усі борги облгазам Фірташа. Шо там шукати вже?
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25.08.2023 16:41 Відповісти
борги то списані, а в бюджет всеодно треба платити не все ж собі
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25.08.2023 19:46 Відповісти
В "Николаевгаз" работают те еще шакалы, нужно каждую копейку у них проверять. Потому что эти твари стараются ободрать своих клиентов на любой операции с платежами. А после тотальной проверки тех, кого не посадят - разогнать и набрать новых, потому что там работает сплошное ворье.
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25.08.2023 16:55 Відповісти
В Николаевгазе схема накрутки долгов работает по принципу: 1. В расчет потребленных объемов включаются всем известные тепловые коэф. приведения. 2. Объемы потребления перекидываются с одного периода на другой. Проверьте переданые показания с данными 104.ua. 3. Искаженные показания по объемам передаются поставщику газа и могут возникнуть долги уже перед газсбытом. Николаевгаз такую манипуляцию сделал с многими потребителями в марте-мае 2021 года. В мае 2021 года стоимость газа была выше на 1 гривну за куб по сравнению с мартом-апрелем.
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25.08.2023 20:37 Відповісти
Показания я передавал согласно моего счетчика, сколько потребил, столько и указал. И потом оплатил через приват 24. Все эти данные у меня есть, в электронном и бумажном виде. Но этим сявкам этого оказалось мало и они самовольно на своем сайте в моем кабинете увеличили их в 2 (два) раза. Просто им так захотелось. Поэтому я считаю эту газовую срань ворами и платить по их хотелкам не собираюсь. Тем более, никакого объяснения от этих фирташевских сявок не последовало.
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25.08.2023 21:25 Відповісти
Неужели украденные деньги заберут у агента ФСБ и вернут народу? Я не понимаю за что мы платим кому-то. Вот Конституция Украины:

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
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25.08.2023 17:14 Відповісти
Это нам должны платить за использование природных, как в нормальных странах.
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25.08.2023 17:15 Відповісти
користуйся, хто ж тобі не дає. а, свердловину не маєш за що пробурити, обладнання для добування і прокачки купити, налатувати і забезпечити роботу, людей найняти. що ти з цього всього зробило чи можеш зробити, нічого, то не тринди. а те, що держава неефективно організувала розподіл надрі доходів від них, то нічого нового - корупція.
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25.08.2023 19:49 Відповісти
причому тут обладнання і найм людей? у нас 1000 підприємців які мають гроші, обладнання і людей!!! тільки гандони чинуші дали ліцензію шуфричу ахметову коломойському і злочевському і даже якшо ти получиш ліцензію не факт шо ти получиш доступ до труби, а якшо чудом дадуть трубу то нафтогаз заплатить цілком законо тобі 5 копійок, не зря злочевський ніс чинушам 6 млн. дол...
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25.08.2023 20:34 Відповісти
згоден ніпричому, сам добудь і користуйся.
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25.08.2023 21:33 Відповісти
Себестоимость добычи газа порядка 1 грн. за кубометр. Продают его нам по 10 грн. 9 грн в карман Фирташу. Он кто? Читаем выше статью Конституции еще раз.
Газ должен стоить чуть больше 1 грн для населения. Плюс должны доплачивать каждому гражданину Украины за его продажу за границу.
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25.08.2023 21:05 Відповісти
то користуйся добудь і користуйся, а про фірташа і йому подібних я ж написав - корупція, **** нє ясно.
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25.08.2023 21:32 Відповісти
>добудь і користуйся
А еще чего? Может мне еще процессор сделать, компьютер, монитор и интернет личный?
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25.08.2023 22:18 Відповісти
не плутай х..р з пальцем.
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26.08.2023 08:13 Відповісти
Я собственник ресурсов. Мне должны платить за их использование. А не я должен платить, за то, что мне принадлежит по закону.
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25.08.2023 22:21 Відповісти
ти тормоз який не вміє думати чи читати, причом то що сам написав , ти же цитуєш що правом власності на прир ресурси управляє держава від імені народу, от держава віддала твій газ ахметову а ахметов тобі дасть за це кіло гречки коли будуть вибори, пенсіонери довольні і ти тоже радуйся!!!
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25.08.2023 22:59 Відповісти
Букварь купи. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Ахметов и Фирташ кто? Органы государственной власти или местного самоуправления?
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26.08.2023 07:35 Відповісти
даже полудурки ахметов і фирташ це Боги на фоні тебе ще раз детально для таких лохів як ти: ахметов володіє другою за обсягами видубутку газу приватною компанією, ліцензії і інші права розробки землі йому надала держава, наприклад землі в оренду в особі колегіального рішення депутатів місцевих рад за яких ти сам тормоз голосував, може даже і без гречки - ти настільки тупий що ти і без гречки за пацанів ахметова проголосуєш куда тобі до газу а інший полудурок Фірташ володіє трубою, (точніше користування) без якої твій газ не коштує і 5 копійок, включи логіку ***** тобі газ десь в полі у Полтавській обл., бензовозом будеш в місто возити? трубу урочисто передала фірташу держава в особі депутатів верховної ради, голосували всі шлюхи ахметова і фірташа, тиж сам їх вибирав на виборах!!
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26.08.2023 08:56 Відповісти
Куда Фирташу до тебя, гений. Не может приватная компания владеть месторождениями. По Конституции не положено.
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26.08.2023 16:02 Відповісти
И неважно, кто и как голосует. Важно, чтобы система работала. Чтобы законы работали и в первую очередь Конституция! Чтобы была ответственность за действия. Чтобы тот, кто ворует и берет взятки сидел в тюрьме. Пока народ коррупция устраивает, так будет вечно. А народ устраивает, никто не отстаивает свои права. Всем это удобно. Никто не выходит на митинги против коррупции, против олигархов и т.д.
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26.08.2023 16:13 Відповісти
твій гондосий ********** сказав, я вам нічево нідолжен.
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26.08.2023 06:32 Відповісти
Тимошенко будучи премьером делала все, что бы посадить Фирташа. Но в итоге посадили ее. Ющенко и Фирташ с его РосУкрЭнерго друзья фореве. Какой же Щур негодяй!
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26.08.2023 09:56 Відповісти
порохоботи вже забули, як їх гетьман зустрічався з кличко і фірташом у Вені, і як вони ділили владу в країні
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26.08.2023 17:25 Відповісти
Дивно а що не поделили медведчук з фірташем.Невже жаба гадюку й...т будуть.АРМу возглавляє с...ка медвєдчуковська-кумір зе-дебілів призначів в обхід конкурса.
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26.08.2023 18:23 Відповісти
"предметом камеральної перевірки Джерело: https://biz.censor.net/n3439566

Камеральна перевірка - це проста арифметична перевірка задекларованих самім же перевіряємим цифр, тобто, якщо задекларовано 20 млн доходів, 15 мільйонів витрат, 5 мільйонів прибутку, то перевіряється, чи дійсно 20-15=5

))
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28.08.2023 09:14 Відповісти

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