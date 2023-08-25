АРМА почало перевіряти колишні облгази Фірташа

Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів розпочало перевірку 26 операторів системи розподілу газу у частині надходжень до бюджету від їхнього управління.

Про це під час пресконференції повідомила очільниця АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.

"26 облгазів зараз є предметом камеральної перевірки АРМА, яка вже розпочата і буде завершена 30 серпня", – сказала вона.

За її словами, упродовж 2022 року арештовані облгази не принесли доходів для державного бюджету, але цьогоріч це питання вже вирішувалося. "Саме висновок перевірки покаже, чи були надходження до бюджету", – зазначила Дума.

Як повідомлялося, у серні державна компанія "Газорозподільні мережі України", що входить до групи "Нафтогазу", встановила контроль над АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", які раніше працювали під брендом "РГК" (пов'язана з олігархом Дмитром Фірташем).

Раніше "Нафтогаз" вже взяв під контроль низку інших облгазів, які входили до групи РГК: АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Львівгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Дніпропетровськгаз" і АТ "Вінницягаз".

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Нагадаємо, у травні 2022 року Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи низки облгазів.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує "інтегрувати" всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу". Своєю чергою у РГК називали ці дії "рейдерським захопленням" бізнесу.