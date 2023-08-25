Кабмін звільнив Крука з посади очільника ДСНС

Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Кабінет міністрів звільнив Крука Сергія Івановича з посади Голови Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій", – зазначив він.

Водночас уряд призначив Володимира Демчука тимчасовим виконувачем обов’язків очільника ДСНС.

Нагадаємо, Крук очолював Держслужбу з надзвичайних ситуацій з лютого 2022 року.