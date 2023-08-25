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Кабмін звільнив Крука з посади очільника ДСНС

крук,сергій,дснс

Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Кабінет міністрів звільнив Крука Сергія Івановича з посади Голови Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій", – зазначив він. 

Водночас уряд призначив Володимира Демчука тимчасовим виконувачем обов’язків очільника ДСНС.

Нагадаємо, Крук очолював Держслужбу з надзвичайних ситуацій з лютого 2022 року. 

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Кабмін (7742) звільнення (1003) ДСНС (156) Крук Сергій (3)


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