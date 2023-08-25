Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують зростати

Упродовж тижня, із 18 по 25 серпня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 11 копійок – до 23,79 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що ціна на автогаз змінювалася різноспрямовано. Найбільше він здорожчав – на 80 копійок – на автозаправних станціях мережі VST, де автогаз тепер коштує 22,9 грн/л. Найменше – 6 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС "Авіас", де літр наразі продається за 23,42 грн/л.

Водночас на АЗС мережі "Олас" автогаз здешевшав на 1 грн – до 22,9 грн/л.

Мережі SOCAR, ОККО й WOG цього тижня утрималися від підняття цін на автогаз, тож він коштує 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

У мережі U.GO продукт здорожчав на 25 копійок – до 23,29 грн/л. Решта мереж підняли ціни на автогаз на 6-80 копійок, до 22-24,61 грн/л.