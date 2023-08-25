Уряд підвищив зарплату працівникам держустанов та соцпрацівникам на небезпечних територіях

Кабінет міністрів підвищив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, підвищено зарплати працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії.

Документом передбачається на період дії воєнного стану установити щомісячну надбавку за роботу:

працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій – 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій – 50% посадового окладу;

працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що здійснюють діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій) – 100% посадового окладу.

Постанова була прийнята за поданням Мінекономіки і підтримана Мінреінтеграції.