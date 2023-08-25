Підробляли долари старого зразка: У Києві викрили групу фальшивомонетників. ФОТО

Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ викрили групу фальшивомонетників, що продавали підробні долари США.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, одного з фігурантів затримали безпосередньо під час спроби збуту $50 тисяч підробленої іноземної валюти. Загалом у столиці група планувала продати підробок на пів мільйона доларів.

За даними слідства, схему організував львів'янин і залучив до неї жителів Ужгорода та Києва. Усі підроблені банкноти номіналом $100 були зразка 2006 року і мали високу якість.

В рамках розслідування справи правоохоронці провели обшуки в Києві, Львові та Ужгороді. За їхніми результатами було виявлено та вилучено понад $70 тис., з них $50 тис. – з ознаками підроблення.

Наразі затриманому фальшивомонетнику повідомлено про підозру за ч. 2 і ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення, а також збут незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1,4 млн грн.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам.