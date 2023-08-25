Нацкомісія погодила правила спільних аукціонів для торгівлі електроенергією з Румунією

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила правила розподілу міждержавних перетинів з Румунією на спільних аукціонах.

Відповідне рішення регулятор ухвалив 25 серпня, передає Укрінформ.

Згідно з правилами розподілу міждержавного перетину з Румунією, функції платформ, на якій відбуватиметься розподіл, виконує аукціонний офіс НЕК "Укренерго".

Нацкомісія також погодила структуру розподілу міждержавного перетину з Румунією: на річний та місячний аукціони виставлятиметься 35% максимально доступної протягом року спроможності перетину, на добовий – 30% від величини максимально доступної пропускної спроможності протягом року/місяця.

Крім того, на місячний аукціон виставлятиметься пропускна спроможність, яка не була розподілена на річних аукціонах.

На добових аукціонах додатково розподілятиметься невикористана та/чи невикуплена на річних і добових аукціонах пропускна спроможність.

Як повідомлялося, у липні НКРЕКП погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі України та Словаччини.