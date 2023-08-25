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Новини
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Після провалу місії на Місяць "Роскосмос" скоротить половину штату

роскосмос

Російська держкорпорація "Роскосмос" планує вдвічі скоротити штат центрального офісу через нестачу коштів на зарплати.

Під скорочення може потрапити приблизно половина співробітників центрального апарату "Роскосмосу" – 300 із 600 співробітників, пише російська газета "Ізвєстія" із посиланням на три джерела.

За словами одного з них, звільнених із центрального офісу працівників можуть перевести до "Об'єднаної ракетно-космічної корпорації" (ОРКК) та інших дочірніх організацій, що дозволить зменшити витрати на персонал "як мінімум на папері". При цьому фізично звільнені співробітники продовжать перебувати у "Роскосмосі" та займатися своїми завданнями.

"Витрати по лінії фонду оплати праці становлять значну частку витрат центрального апарату, а сам фонд не безкінечний. Пояснити це дуже легко: ринок пускових послуг для нас закритий, супутникобудуванням ми ніколи похвалитися не могли, американських туристів за гроші вже не возимо, а інших у нинішній ситуації не знайти. Тобто всі напрямки заробітку валюти для "Роскосмосу" закриті", – пояснює співрозмовник видання.

Така практика працевлаштування співробітників "Роскосмосу" існувала у Федеральному космічному агентстві, яке було розформовано у 2015 році, а також у перші роки роботи держкорпорації, коли її штат складав 150 осіб.

"Об'єднану ракетно-космічну корпорацію" створили у 2014 році на базі НДІ космічного приладобудування. У грудні 2016 року 100% її акцій було передано "Роскосмосу". Наразі ОРКК виконує лише одну функцію – власника акцій галузевих підприємств держкорпорації.

У "Роскосмосі" заявили, що рішення про звільнення співробітників центрального офісу поки що не ухвалене.

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Водночас у "Роскосмосі" готуються до "серйозних чисток" серед топменеджерів після провалу місії на Місяць. У відставку можуть відправити першого заступника гендиректора Олександра Іванова, який відповідає за всю технічну частину держкорпорації, а також заступника гендиректора з космічних комплексів та систем Михайла Хайлова.

Відповісти за провал місячної місії можуть також безпосередні виконавці – вчені та програмісти з НУО Лавочкіна, які обслуговували запуск апарату "Луна-25", а також співробітники Інституту космічних досліджень РАН, які розробляли наукову програму експедиції.

Автор: 

космос (516) Роскосмос (60) росія (14175) звільнення (1003)


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Топ коментарі
+8
Кінокомедія "Кацапи на Лунє".
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25.08.2023 15:29
+5
В шаражку їх, хай за баланду працюють
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25.08.2023 15:10
+5
Нафіг космос! Усіх на фронт!
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25.08.2023 15:32
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Та хоч всіх повиганяйте! Все одно результат-нуль!Доки українці (Корольов,Янгель,Глушко) розробляли космічні програми,ще щось літало. Але користуватися програмами 60літньої давнини-суіцид! Тож і валяться їхні самовари ,запущені з батуту всракустріляним рогозиком .
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25.08.2023 14:56 Відповісти
Нафіг космос! Усіх на фронт!
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25.08.2023 15:32 Відповісти
В шаражку їх, хай за баланду працюють
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25.08.2023 15:10 Відповісти
трьохлінійки,і в окопи
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25.08.2023 18:01 Відповісти
Кінокомедія "Кацапи на Лунє".
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25.08.2023 15:29 Відповісти
На яку Луну козломорді зібралися? На х..й, за курсом "руського воєнного корабля"! А щодо працівників - половину розстріляти за саботаж, другу половину - за шпіонаж! рогозіна повісити. Все!
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25.08.2023 15:55 Відповісти
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25.08.2023 15:58 Відповісти
Pastavit k stenke ? 🤔
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25.08.2023 16:10 Відповісти
засраш-космос без гравіцапи ***** нафіг потрібен
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25.08.2023 17:44 Відповісти
..НЕ ПРОЙШЛО І 50-ТЬ років...

ЩОБИ випередити індусів на пару днів..

Последняя советская миссия «Луна-24» побывала на Луне еще в 1976 году. Крах «Луна-25» - это не только очередная неудача в космических исследованиях. Это еще и некое персональное поражение Владимира *уй..а.
Российский диктатор неоднократно заявлял об амбициозных планах на космос. 19 июля 2023 года, за месяц до краха миссии, путин говорил: «У нас крупные планы и по близкому, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать и есть чем заниматься».

https://kurs.com.ua/ru/novost/1079312-pochemu-kosmicheskaja-programma-rossii-provalilas
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25.08.2023 17:53 Відповісти
У 2009 році російська ракетно-космічна корпорація «Енергія» виграла конкурс на створення проекту пілотованого космічного корабля нового покоління. Його основним призначенням мали стати польоти на Місяць із космонавтами на борту. Корабель отримав назву "Орел". Тільки в період з 2016 по 2025 рік на його фінансування було заплановано виділити понад 57 млрд російських рублів.

Реалізація проекту проходила повільно та зі скандалами. Перший запуск нового російського космічного корабля постійно переносили. Ще нещодавно пробний старт без пілотів планували на 2023 рік. І зараз його вирішили перенести на 2028 рік.

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25.08.2023 17:59 Відповісти
Шо, невже на фронт.
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25.08.2023 18:06 Відповісти
Сміхдержава.

А стільки то понтів кидали.
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25.08.2023 18:16 Відповісти
Чесна назва ОРКК)) самокритична)) 😁
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26.08.2023 01:50 Відповісти

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