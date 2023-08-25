Умова для отримання коштів: МВФ вивчає правки Шурми до закону про повернення податків

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає остаточну версію закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№8401), на відповідність взятим на себе українською владою зобов’язанням.

Про це постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян розповів у коментарі Укрінформу.

"Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні", – сказав Степанян.

Раніше стало відомо, перед голосуванням за прийняття законопроєкту №8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважував, що не впевнений, що внесені поправки відповідають зобов'язанням України перед МВФ, але Шурма нібито обіцяв вирішити це питання.