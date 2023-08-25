БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 224 14

Умова для отримання коштів: МВФ вивчає правки Шурми до закону про повернення податків

шурма

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає остаточну версію закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№8401), на відповідність взятим на себе українською владою зобов’язанням.

Про це постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян розповів у коментарі Укрінформу.

"Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні", – сказав Степанян.

Раніше стало відомо, перед голосуванням за прийняття законопроєкту №8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважував, що не впевнений, що внесені поправки відповідають зобов'язанням України перед МВФ, але Шурма нібито обіцяв вирішити це питання.

Автор: 

МВФ (1746) податки (2414) Гетманцев Данило (477) Шурма Ростислав (81)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+13
та что тут изучать эта гнида еще с молоком впитала в себя коррупцию которою творил его папаша вместе с медведчуком, бойком, суркисами и прочими дебилошуфричами, Кстати Шуфрич уже все блокпосты сфоткал? когда ждать ракетный удар???
показати весь коментар
25.08.2023 20:00
+11
Заместитель завхоза вносит правки в закон, причём уже после первого "чтения", шо за херня в этой стране происходит? Шаурму надо гнать сцаными тряпками, он далеко не идиот, он враг.....
показати весь коментар
25.08.2023 22:52
+7
https://biz.censor.net/n3438943

ВладімірСсанич, що воно таке, радник завгоспа, що дозволяє собі позбавити Україну підтримки МВФ?
показати весь коментар
25.08.2023 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та что тут изучать эта гнида еще с молоком впитала в себя коррупцию которою творил его папаша вместе с медведчуком, бойком, суркисами и прочими дебилошуфричами, Кстати Шуфрич уже все блокпосты сфоткал? когда ждать ракетный удар???
показати весь коментар
25.08.2023 20:00 Відповісти
ЗеЕрмачье РУЛИТЬ , плюя на голови світу і всіх українців ! Шурмі , подельнику ермака платять мілліарди за бізнес на окупованих территоріях
показати весь коментар
26.08.2023 23:43 Відповісти
олова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважував, що не впевнений, що внесені поправки відповідають зобов'язанням України перед МВФ, але https://biz.censor.net/n3438943
показати весь коментар
25.08.2023 20:33 Відповісти
https://biz.censor.net/n3438943

ВладімірСсанич, що воно таке, радник завгоспа, що дозволяє собі позбавити Україну підтримки МВФ?
показати весь коментар
25.08.2023 21:46 Відповісти
Заместитель завхоза вносит правки в закон, причём уже после первого "чтения", шо за херня в этой стране происходит? Шаурму надо гнать сцаными тряпками, он далеко не идиот, он враг.....
показати весь коментар
25.08.2023 22:52 Відповісти
Йому ще не дали копня під зад? Воно ще пише поправки до законів? Зеля, проснись...
показати весь коментар
25.08.2023 23:07 Відповісти
Зеля в курсе и в доле
показати весь коментар
26.08.2023 09:40 Відповісти
Вся банда і в темІ

і в ДОЛІ ! Чим Україні гірше , ГНИДАМ🤡🤢🤮👹👿 - КРАЩЕ
показати весь коментар
26.08.2023 23:47 Відповісти
Вивів на окупорвані території на своїх родичів 320 млн і мовчок? Де журнашлюшки, нацжони? Де це все лайно зі свинками під ОП? Чому ДБР ще не порушило справу і не взяло під варту?
показати весь коментар
26.08.2023 07:39 Відповісти
чому вивело? наприклад одна з фірм шурми зареєстрована в м.Запоріжжя, хоча фізично СЕС знаходиться на захопленій терористами території як і частина електромереж , якщо не заплатити терористи відключать жителів від нашої мережі і лишать їх світла, можливо СЕС зараз генерує хоч якусь енергію в мережу... також без світла терористи можуть підірвати ЗАЕС, подібна ситуація з газом який ми постачаєм на окуповані території.
показати весь коментар
26.08.2023 09:51 Відповісти
А стаття фінансування тероризму тобі відома?
показати весь коментар
26.08.2023 11:58 Відповісти
Завзавгосп влазить в державні справи, а це вже кримінальнальний злочин. ОП це прибиральники, сапи, лопати, заточка олівців.
показати весь коментар
26.08.2023 18:54 Відповісти
Ну , Шурма еще тот кадр ... Тут на Ахметове давно негде клейма ставить ... это его заслуга в том , что случилось с Донбассом и местным населением . А Шурма , будучи гендиректором Запорожстали , самого Ахметова обворовывал ... была громкая история с закупкой ильменита. И теперь эта Шурма в замах у вицеПрезидента Ермака! А ЭТОТ нам в своих "зверненнях" про перемогу каждый день вещает . Ага , будет перемога с этим шмурдяком из ОП !
показати весь коментар
26.08.2023 21:25 Відповісти
Ну и рожа у этой гниды. Я бы ему свои деньги точно не доверил бы.
показати весь коментар
27.08.2023 20:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 