Ставки за кредитами не впадуть нижче 23-25% річних, – фінансист Волков

Зниження Національним банком України (НБУ) облікової ставки до 22% навряд чи приведе до того, що кредити стануть дешевшими за 23-25% річних.

Таку думку засновник та керуючий партнер групи компаній "Інвестохіллс" Андрій Волков висловив у своїй колонці для Delo.ua.

"Теоретично, цей крок повинен підштовхнути кредитні ставки вниз і сприяти збільшенню темпів кредитування. Але, на мою думку, зниження якщо й буде, то незначне. Кредити навряд чи стануть дешевшими за 23-25% річних. А для бізнесу такі ставки, як і раніше, непосильні. Особливо якщо говорити про більш довгострокові інвестиційні кредити, а не лише про овердрафти та позики на поповнення оборотних коштів строком до року", – пояснив фінансист.

Він додав, що головна проблема навіть не в рівні ставок, а в тому, що банки ще не готові повноцінно кредитувати економіку, як через серйозні воєнні ризики, так і через низьку платоспроможність потенційних позичальників.

"У найближчому майбутньому кредитування залишиться переважно у межах державних програм. Також кредити будуть доступні обмеженій кількості перевірених клієнтів, які ще можуть обслуговувати свої борги", – прогнозує Волков.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, за даними засновника "Інвестохіллс", найактивніше кредитувалися компанії паливно-енергетичного комплексу, підприємства сільського господарства та рітейл, який через специфіку своєї діяльності не може існувати без поповнення оборотних коштів.