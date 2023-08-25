На минулорічних потужностях: "Центренерго" готує до роботи вісім енергоблоків

ПАТ "Центренерго" планує задіяти в осінньо-зимовий період 2023/2024 років вісім енергоблоків сумарною потужністю майже 1,2 ГВт.

"Опалювальний сезон 2023-2024 років "Центренерго" розраховує пройти приблизно на таких самих потужностях, які були задіяні минулого року. Зараз ми можемо впевнено говорити про вісім енергоблоків сумарною потужністю 1190 МВт", – повідомив генеральний директор Андрій Чуркін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Чуркіна, зараз ідуть активні ремонтні роботи, "щоб упевнено увійти до опалювального сезону".

"Ми розуміємо, що для нас він легким не буде. Але ми робимо все можливе, щоб він якнайбезболісніше пройшов для українців", – зазначив СЕО "Центренерго".

Раніше Чуркін повідомив, що "Центренерго" планує імпортувати вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 років.