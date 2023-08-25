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Нацбанк оштрафував ще 14 фінансових компаній за неподання звітності

нбу

Національний банк України оштрафував 10 фінансових компаній, 2 лізингодавців та 2 ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.

Як ідеться в повідомленні НБУ, штрафи накладено на:

  • ТОВ "ФК "Ірбіс Фактор" (ЄДРПОУ 43178370);
  • ТОВ "Європартнер Фінанс" (ЄДРПОУ 40368253);
  • ТОВ "ФК "Укр-Фін-Груп" (ЄДРПОУ 40033450 );
  • ТОВ "Чез Інвест" (ЄДРПОУ 43225839);
  • ТОВ "Легіон Харків" (ЄДРПОУ 43407860);
  • ТОВ "С – Фінанс" (ЄДРПОУ 42485136);
  • ТОВ "Сегура-Капітал" (ЄДРПОУ 41617928);
  • ТОВ "Динеро-Капітал" (ЄДРПОУ 36226713);
  • ТОВ "Фінтеч Лаб" (ЄДРПОУ 41484702);
  • ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс" (ЄДРПОУ 38741271);
  • ТОВ "Українська фінансово-будівельна група" (ЄДРПОУ 34470785);
  • ТОВ "В Лізинг" (ЄДРПОУ 39453869);
  • ПТ "Ломбард Лія" Гольцева Л.А. і Компанія" (ЄДРПОУ 36513668);
  • ПТ "Ломбард "Спас" ТОВ "Благо+" і Компанія" (ЄДРПОУ 39743898).

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 25 серпня 2023 року і набирають чинності з 28 серпня 2023 року.

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Автор: 

НБУ (9266) звіт (205) штраф (1109)


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