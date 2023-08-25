Нацбанк оштрафував ще 14 фінансових компаній за неподання звітності

Національний банк України оштрафував 10 фінансових компаній, 2 лізингодавців та 2 ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.

Як ідеться в повідомленні НБУ, штрафи накладено на:

ТОВ "ФК "Ірбіс Фактор" (ЄДРПОУ 43178370);

ТОВ "Європартнер Фінанс" (ЄДРПОУ 40368253);

ТОВ "ФК "Укр-Фін-Груп" (ЄДРПОУ 40033450 );

ТОВ "Чез Інвест" (ЄДРПОУ 43225839);

ТОВ "Легіон Харків" (ЄДРПОУ 43407860);

ТОВ "С – Фінанс" (ЄДРПОУ 42485136);

ТОВ "Сегура-Капітал" (ЄДРПОУ 41617928);

ТОВ "Динеро-Капітал" (ЄДРПОУ 36226713);

ТОВ "Фінтеч Лаб" (ЄДРПОУ 41484702);

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс" (ЄДРПОУ 38741271);

ТОВ "Українська фінансово-будівельна група" (ЄДРПОУ 34470785);

ТОВ "В Лізинг" (ЄДРПОУ 39453869);

ПТ "Ломбард Лія" Гольцева Л.А. і Компанія" (ЄДРПОУ 36513668);

ПТ "Ломбард "Спас" ТОВ "Благо+" і Компанія" (ЄДРПОУ 39743898).

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 25 серпня 2023 року і набирають чинності з 28 серпня 2023 року.

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.