Нацбанк оштрафував ще 14 фінансових компаній за неподання звітності
Національний банк України оштрафував 10 фінансових компаній, 2 лізингодавців та 2 ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.
Як ідеться в повідомленні НБУ, штрафи накладено на:
- ТОВ "ФК "Ірбіс Фактор" (ЄДРПОУ 43178370);
- ТОВ "Європартнер Фінанс" (ЄДРПОУ 40368253);
- ТОВ "ФК "Укр-Фін-Груп" (ЄДРПОУ 40033450 );
- ТОВ "Чез Інвест" (ЄДРПОУ 43225839);
- ТОВ "Легіон Харків" (ЄДРПОУ 43407860);
- ТОВ "С – Фінанс" (ЄДРПОУ 42485136);
- ТОВ "Сегура-Капітал" (ЄДРПОУ 41617928);
- ТОВ "Динеро-Капітал" (ЄДРПОУ 36226713);
- ТОВ "Фінтеч Лаб" (ЄДРПОУ 41484702);
- ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс" (ЄДРПОУ 38741271);
- ТОВ "Українська фінансово-будівельна група" (ЄДРПОУ 34470785);
- ТОВ "В Лізинг" (ЄДРПОУ 39453869);
- ПТ "Ломбард Лія" Гольцева Л.А. і Компанія" (ЄДРПОУ 36513668);
- ПТ "Ломбард "Спас" ТОВ "Благо+" і Компанія" (ЄДРПОУ 39743898).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 25 серпня 2023 року і набирають чинності з 28 серпня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
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