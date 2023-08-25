В Україні розширили Національний перелік ліків

Рішенням уряду розширено перелік препаратів, які входять до Національного переліку основних лікарських засобів.

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоро'я, перелік розширено противірусним засобом "Валганцикловір" та лікарським засобом "Дапагліфлозин", що застосовується в разі серцевої недостатності.

Окрім того, внесено зміни до форм дозування лікарських засобів "Еверолімус" тa "Омепразол".

Національний перелік основних лікарських засобів містить перелік основних безпечних лікарських засобів з доведеною ефективністю, які використовуються для лікування від найпоширеніших захворювань в Україні.

Держава гарантує доступ пацієнтів до ліків, зазначених у Нацпереліку, тобто пацієнти мають право отримувати їх безоплатно під час лікування у медичних закладах.

Перелік ліків та медичних засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, визначається Міністерством охорони здоров’я.

Загалом станом на 25 серпня Нацперелік включає 411 лікарських засобів, серед яких: 72 – препарати інсуліну, 9 – комбіновані лікарські засоби, 23 – медвироби.