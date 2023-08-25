В уряді Індії заперечують залежність від російської нафти

Індія не має надмірної залежності від постачань нафти з будь-якої країни, зокрема Росії.

Про це заявив міністр нафти та газу республіки Хардіп Сінгх Пурі в інтерв'ю CNBC, передає enkorr.

На запитання, чи при цьому Індія отримує дисконт обсягом $15 або $30 за барель російської нафти, він відповів ствердно.

"Так, знижки були. Але їх надавали багато продавців", – сказав міністр.

Країна також почала імпортувати більше палива з країн Близького Сходу, таких як Ірак.

"Ми диверсифікували постачання. Раніше ми закуповували нафту у 27 джерел – тепер 39", – сказав він, перерахувавши серед імпортерів Саудівську Аравію, ОАЕ й Кувейт.

Наразі Індія – третій за величиною імпортер енергоносіїв у світі, вона закуповує понад 80% своєї сирої нафти на міжнародних ринках. За даними S&P Global за липень 2023 року, паливо в країну надходить переважно з Близького Сходу і з росії. Індійські нафтопереробні заводи почали активно закуповувати російську нафту, що продається з дисконтом, після відмови від неї західних компаній у лютому 2022 року, і зараз на частку Росії припадає близько 40% усього нафтового імпорту Індії.

Раніше повідомлялося, середня вартість постачання російської нафти на береги Індії в червні 2023 року була найнижчою з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну більше року тому.