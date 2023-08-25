В уряді Росії задумалися про водопостачання Криму після підриву Каховської ГЕС

В уряді Росії занепокоєні через проблеми з водопостачанням окупованого Криму та інших тимчасово підконтрольних російським військам територій після обміління Дніпра через підрив Каховської ГЕС.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, пише російська редакція Forbes.

За його словами, для забезпечення водопостачання потрібно відновити Каховську ГЕС.

"Треба Каховську греблю відновлювати. Для водопостачання не тільки Криму, тому що у нас водоканал, який на Крим йде, він прив'язаний до цього водосховища, і водоканали, які забезпечують і Запоріжжя, і Херсонську область", – визнав російський чиновник.

За його словами, поки що російська влада бурить свердловини на окупованих територіях для подачі води.

При цьому на початку червня Хуснуллін заявляв, що руйнування Каховської ГЕС не пов'язане з водопостачанням Криму. Він стверджував, що запасів прісної води на півострові вистачає на 500 днів.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Підрив ГЕС призвів до обміління Дніпра в районі Каховського водосховища, повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в регоіні та призупинення подачі води до низки населених пунктів.