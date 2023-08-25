НАЗК спростить внесення до декларацій даних про соцвиплати

За ініціативою Національного агентства з питань запобігання корупції між Міністерством та НАЗК укладено договір про інформаційну взаємодію, метою якої є спрощення обмінів даними між ресурсами.

Як ідеться в повідомленні Мінсоцполітики, на сьогодні в особистому кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій реалізовано функцію "Дані для декларації". Відтепер суб'єкти декларування зможуть автоматично отримувати майже всю необхідну інформацію щодо себе для заповнення декларації за різні періоди.

Раніше внесення даних здійснювалася суб’єктами декларування вручну, що суттєво уповільнювало процес та підвищувало ризик виникнення помилок. Нова інформаційна взаємодія дозволить автоматично оновлювати дані, зокрема отримувати інформацію про соціальні виплати.

Налагодження автоматичного обміну стало можливим завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Розбудову обміну адмініструє ІТ-підприємство соціальної сфери – ДП "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України. Ця електронна взаємодія реалізується в межах національної системи "Трембіта", що є одним із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, який забезпечує зручний уніфікований доступ до даних державних реєстрів.