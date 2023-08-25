Кабмін передав конфісковане майно колаборанта Сальдо Фонду держмайна

Кабінет міністрів передав конфісковані активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, основою для передачі активів стало рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 5 травня та постанова Апеляційної палати суду від 17 травня про застосування санкцій.

"Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", – прокоментувала рішення очільниця міністерства Юлія Свириденко.

Зокрема рішенням уряду до Фонду держмайна було передано:

три земельні ділянки;

готель площею 3279,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти площею 304,2 кв. м у Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області), оформлені на колишню дружину Сальдо;

30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія), оформлені на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні), записані на доньку Сальдо;

40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку), записані на доньку Сальдо.

Як повідомлялося, у березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, Сальдо погодився на співпрацю з терористичним режимом РФ та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти політиків та громадських діячів, причетних тим чи іншим чином до російської держави чи війни проти України, серед яких і Володимир Сальдо.