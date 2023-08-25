Кабмін передав конфісковане майно колаборанта Сальдо Фонду держмайна
Кабінет міністрів передав конфісковані активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, основою для передачі активів стало рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 5 травня та постанова Апеляційної палати суду від 17 травня про застосування санкцій.
"Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", – прокоментувала рішення очільниця міністерства Юлія Свириденко.
Зокрема рішенням уряду до Фонду держмайна було передано:
- три земельні ділянки;
- готель площею 3279,9 кв. м у Херсоні;
- апартаменти площею 304,2 кв. м у Ялті;
- два паркомісця в Ореанді (Ялта);
- триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
- будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;
- три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);
- автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
- 99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області), оформлені на колишню дружину Сальдо;
- 30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія), оформлені на колишню дружину Сальдо;
- 55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні), записані на доньку Сальдо;
- 40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку), записані на доньку Сальдо.
Як повідомлялося, у березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, Сальдо погодився на співпрацю з терористичним режимом РФ та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти політиків та громадських діячів, причетних тим чи іншим чином до російської держави чи війни проти України, серед яких і Володимир Сальдо.
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