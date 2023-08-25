Нацкомісія схвалила методику розрахунку штрафів за зловживання на енергетичних ринках

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні у п'ятницю, 25 серпня, а проєкт документа буде остаточно затверджений після публічного обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.

Вказаним документом визначаються:

етапи щодо визначення розміру штрафів за результатами здійснених заходів державного контролю у сферах енергетики та комунальних послуг та за результатами проведених розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку;

критерії, які беруться до уваги при визначені розмірів штрафів: характер, тривалість та серйозність порушення; розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.

"Сьогодні ми прийняли чергове важливе рішення в рамках впровадження вторинного законодавства на вимогу регламенту REMIT. Адже в Порядку визначення розміру штрафів, які накладаються регулятором, регламентуються критерії та прописаний механізм розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку", – прокоментував рішення голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

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Як повідомлялося, на початку липня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", покликаний імплементувати в українське законодавство положення Регламенту ЄС №1227/2011 (так званий регламент про REMIT) для боротьби зі зловживаннями на енергетичних ринках у вигляді інсайдерської торгівлі чи маніпуляцій.

Серед іншого, закон передбачає розширення повноважень НКРЕКП та встановлює відповідальність у вигляді штрафів для учасників оптового енергетичного ринку та їх службових осіб за маніпулювання ринками, неправомірне використання інсайдерської інформації.