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Новини
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Франція витратить 200 мільйонів євро на знищення надлишкових запасів вина

вино

Уряд Франції оголосив про виділення 200 млн євро з фонду Євросоюзу для утилізації надлишкового виробництва вина, аби стримати цінові коливання й підтримати виробників, які позбавляються доходів через падіння попиту.

Як пише AFP, основні виноробні регіони Франції, насамперед знамените Бордо, потерпають через падіння попиту на їхню продукцію у країні та світі, зокрема Китаї, а також через зростання вартості життя й наслідків пандемії коронавірусу, передає Європейська правда.

Падіння попиту на вино призвело до перевиробництва, різкого падіння цін і серйозних фінансових труднощів для кожного третього винороба в Бордо. Раніше повідомлялося, що в регіоні винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.

Французький міністр сільського господарства Марк Фесно оголосив, що фонд ЄС у розмірі 160 млн євро, призначений для утилізації вина, уряд Франції збільшив до 200 млн євро.

Ці кошти спрямують "на те, щоб зупинити обвал цін і щоб винороби могли знову знайти джерела доходу". Водночас Фесно застеріг, що виноробна галузь повинна "пристосовуватись до змін".

Спирт, отриманий після утилізації вина, планують продати компаніям для виробництва непродовольчих товарів – як-то дезінфекційних засобів для рук, мийних засобів і парфумерії.

Подібна ситуація з перевиробництвом вина сколихнула Європу в середині 2000-х років. Тоді ЄС був змушений реформувати аграрну політику, аби зменшити масове перевиробництво вина, яке стимулювалося власними субсидіями.

У 2021 році французькі винороби оголосили про "історично низький" обсяг виробництва через сукупність несприятливих обставин.

Автор: 

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Шановні французькі пані та панове, краще задонатьте ці 200 мільйонів євро на зброю для ЗСУ. От побачите - не пошкодуєте! А надлишки вашого вина обіцяємо знищити потім, коли будемо святкувати разом з вами чергову сотню тисяч двухсотих кацапів.
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25.08.2023 21:59 Відповісти
Надлишки вина можно було передати ЗСУ. Хай би хлопці покуштували гарного вина.
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25.08.2023 22:43 Відповісти
А перегнати на міцніший напій?
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26.08.2023 13:35 Відповісти

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