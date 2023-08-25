Франція витратить 200 мільйонів євро на знищення надлишкових запасів вина

Уряд Франції оголосив про виділення 200 млн євро з фонду Євросоюзу для утилізації надлишкового виробництва вина, аби стримати цінові коливання й підтримати виробників, які позбавляються доходів через падіння попиту.

Як пише AFP, основні виноробні регіони Франції, насамперед знамените Бордо, потерпають через падіння попиту на їхню продукцію у країні та світі, зокрема Китаї, а також через зростання вартості життя й наслідків пандемії коронавірусу, передає Європейська правда.

Падіння попиту на вино призвело до перевиробництва, різкого падіння цін і серйозних фінансових труднощів для кожного третього винороба в Бордо. Раніше повідомлялося, що в регіоні винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.

Французький міністр сільського господарства Марк Фесно оголосив, що фонд ЄС у розмірі 160 млн євро, призначений для утилізації вина, уряд Франції збільшив до 200 млн євро.

Ці кошти спрямують "на те, щоб зупинити обвал цін і щоб винороби могли знову знайти джерела доходу". Водночас Фесно застеріг, що виноробна галузь повинна "пристосовуватись до змін".

Спирт, отриманий після утилізації вина, планують продати компаніям для виробництва непродовольчих товарів – як-то дезінфекційних засобів для рук, мийних засобів і парфумерії.

Подібна ситуація з перевиробництвом вина сколихнула Європу в середині 2000-х років. Тоді ЄС був змушений реформувати аграрну політику, аби зменшити масове перевиробництво вина, яке стимулювалося власними субсидіями.

У 2021 році французькі винороби оголосили про "історично низький" обсяг виробництва через сукупність несприятливих обставин.