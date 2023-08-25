Проходження ВЛК: Кабмін схвалив запровадження електронного документообігу

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 25 серпня, ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.

Зокрема, уряд затвердив Порядок здійснення обміну медичними й іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишній військкомати).

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця", – визнала Маляр.

Відтак, запровадження електронного документообігу спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, залученими до роботи з військовослужбовцями в межах ВЛК.

"Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", – пояснила заступниця міністра.

За її словами, завдяки затвердженому порядку згадані інституції зможуть надсилати й отримувати в електронній формі наступні документи:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) та виписки з медичної карти амбулаторного і стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я;

витяги з наказів військової частини.

Для запуску систем ще впроваджується відповідне технічне рішення, уточнила Маляр.