Німецька Uniper готує відповідь через захоплення Путіним своїх активів у Росії
Компанія Uniper повідомила, що розглядає всі варіанти юридичних дій проти уряду Росії у зв’язку з перешкодами для продажу російських активів енергокомпанії.
"В останні місяці стало очевидним, що уряд РФ не бажає дозволяти деяким компаніям, включно з Uniper, позбавитися своїх інвестицій в Росії", – сказав представник компанії в інтерв'ю виданню Reuters, передає The Moscow Times.
"Uniper вивчає всі можливості для вживання юридичних заходів проти цих дій з боку Росії", – додав представник компанії.
Як повідомлялося, наприкінці квітня російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.
Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін.
Згодом у Fortum наголосили, що категорично заперечують передачі акцій своєї "дочки" під зовнішнє управління. Через це фінський енергохолдинг списав свої російські активи на 1,7 млрд євро і пообіцяв вжити заходів для захисту своїх прав у межах міжнародного законодавства.
Нагадаємо, у грудні минулого року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.
Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".
Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.
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