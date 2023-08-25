Маск компенсує інвесторам $41 мільйон за твіт п’ятирічної давності

Американський автовиробник Tesla Inc. і голова компанії Ілон Маск виплатять 3350 інвесторам по $12,4 тис. за колективним позовом, що стосувався повідомлення про викуп Tesla.

Компенсацію отримають акціонери Tesla, які подали скаргу до кінця вересня 2022 року. Загальний розмір виплат становитиме близько $41 млн – тоді як деякі інвестори оцінювали сукупні втрати через волатильність акцій у $12 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

У серпні 2018 року Маск написав твіт, що він розглядає можливість викупу всіх акцій Tesla по $420 за штуку з наступним делістингом і вже отримав фінансові гарантії для угоди. Викуп компанії не відбувся.

"Помилкові й такі, що вводять в оману, публічні висловлювання і замовчування Маска викликали велике непорозуміння на ринку й нашкодили інвесторам", – йшлося у скарзі Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

Із того часу капіталізація Tesla зросла майже в 10 разів, а Маск займає перше місце в списку найбагатших людей світу зі статками $215 млрд.