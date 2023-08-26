Туреччина вважає альтернативні шляхи вивезення українського зерна ризикованими

У Туреччині вважають, що альтернативні Чорноморській зерновій ініціативі шляхи вивезення українського зерна можуть бути ризикованими, тому країна продовжує активні зусилля з усіма сторонами на всіх рівнях для відновлення роботи "зернового коридору".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції перед зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, передає Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

"На жаль, вона ("зернова угода", – ред.) станом на 17 липня завершилася. Ми знаємо, що зараз йде пошук альтернативних шляхів експорту зерна. Але ми також бачимо, що ці шляхи не можуть бути альтернативою початковій ініціативі та несуть ризики.

Необхідно відновити процес якомога швидше, поки не було втрачено здобутки Чорноморської ініціативи. Ось чому ми продовжуватимемо вести діалог з усіма сторонами на всіх рівнях", – сказав турецький міністр.

Хакан Фідан наголосив на тому, що відновлення дії "зернового коридору" у межах Чорноморської зернової ініціативи є для Туреччини першочерговим завданням.

"Відродження цієї ініціативи є пріоритетом для Туреччини. Ця ініціатива займає особливе місце у світовій продовольчій безпеці та гуманітарних зусиллях. Наш президент веде дуже системну роботу з цього питання. З цієї нагоди відбувається безперервне спілкування та обмін думками з дуже великою групою, включаючи Україну, ООН, Росію, європейських та деяких американських гравців", – сказав міністр.

Він також подякував представникам України за конструктивну підтримку в цьому питанні.

Як раніше повідомляв єврокомісар із питань навколишнього середовища Віргініюс Синкявічюс, єдиним прийнятним маршрутом для експорту українського зерна через великі обсяги постачання є Чорне море, альтернативні напрямки мають інфраструктурні обмеження та невигідні для бізнесу.