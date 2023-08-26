Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до майже $590 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня зріс до $589,1 млн з $405,8 млн тижнем раніше.

За даними регулятора, з 21 по 25 серпня купівля ним валюти залишилася на рівні близько $1 млн, тоді як продаж зріс з $406,7 млн до $590,2 млн, передає Інтерфакс-Україна.



На готівковому ринку долар перші три дні дорожчав, проте до кінця тиждень трохи подешевшав. Загалом за тиждень він зріс у ціні на 35 копійок – приблизно до 38,4 грн/$1.



Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $195,2 млн, тоді як продав $16,2 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в липні трохи підріс – до $1,94 млрд з $1,84 млрд у червні і $1,93 млрд у травні. Однак міжнародна фінансова підтримка становила минулого місяця близько $4,4 млрд. У результаті міжнародні резерви, що виросли в червні на 4,5% – до нового історичного максимуму $39 млрд, за підсумками липня перевищать цей рекорд і, за оцінками експертів, досягнуть $41 млрд.

Із початку серпня інтервенції НБУ становили близько $1,8 млрд.