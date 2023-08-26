Із Одеси вирушило друге судно після припинення "зернової угоди"

Балкер Primus під прапором Ліберії в суботу вранці залишив порт Одеса, куди він прибув 20 лютого з грецького порту Перама під найменуванням Polarstar, і рухається у напрямку болгарського порту Варна.

Про це свідчать дані ресурсу MarineTraffic, передає Інтерфакс-Україна.



Балкер Primus став другим судном після контейнеровозу Joseph Schulte під прапором Гонконгу, що вийшов з порту Одеса після початку повномасштабного російського вторгнення поза межами зернової угоди. Він скористався тимчасовим коридором, організованим ВМС України для цивільних суден до та з чорноморських морських портів



Зазначалося, що коридор насамперед використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ тимчасові маршрути руху цивільних суден почали діяти з 8 серпня.

За даними "Адміністрації морських портів України" (АМПУ) у портах Великої Одеси станом на 23 серпня залишалися заблокованими шість суден із 262 тис. тонн вантажів.