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Окупанти вкрали майже 4 мільйони тонн українського зерна

зерно

На тимчасово окупований територіях, за виключенням півострову Крим, було вкрадено 3,7 млн тонн українського зерна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, 1,4 млн тонн вкрали на Запоріжжі.

"Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових. Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у самій РФ", – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву наголошує, що кожен дотичний до крадіжки зерна буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Автор: 

Запоріжжя (511) зерно (1868) окупація (184)


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