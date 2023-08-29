БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 454 1

Найбільша криптовалютна біржа Binance може повністю піти з Росії

binance

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binance проводить переоцінку свого російського бізнесу.

Як пише Wall Street Journal із посиланням на представника компанії, розглядаються всі варіанти, включаючи повний вихід з РФ.

Днями Binance заборонила росіянам p2p-операції з будь-якими іноземними валютами. Це торкнулося користувачів, які пройшли верифікацію "Знай свого клієнта" (Know Your Customer, KYC) Росії. Водночас користувачам з РФ, які проживають в інших країнах, дозволено торгувати будь-якими валютами, окрім рубля, євро, долара та гривні.

Обмеження запровадили після публікації WSJ про те, що Binance, як і раніше, допомагає росіянам переказувати гроші за кордон, незважаючи на взяте на себе зобов'язання дотримуватися західних санкцій.

У травні стало відомо, що Мін'юст США проводить розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою російські громадяни оминають санкції.

У своїй заяві Binance наголошувала, що "дотримується правил глобальних санкцій", відмовляючи у доступі до платформи "людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку".

Як повідомлялося, у березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.

Автор: 

росія (14183) криптовалюта (628) Binance (22)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погано що ті хто торгував на Бінансі попереходили на інші біржи, які не дотримуються санкцій, і нічого з цим не робиться
показати весь коментар
29.08.2023 15:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 