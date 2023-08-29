Українці назвали суму доходів на місяць для "нормального життя"
У 2023 році фінансові побажання українців почали зростати – як у гривнєвому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого знаходяться значно або дещо нижче бажаного рівня.
Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціологігї на замовлення Інституту соціології НАН України.
Відповідно до них, медіанне значення доходів родини у розрахунку на одну особу на місяць, "щоб жити нормально", у червні 2023 року становить 12 750 грн ($345).
У листопаді 2021 року ця сума була 10 тис. грн ($385), у грудні 2022 року – 10 тис. грн (падіння до $240).
Водночас, говорячи про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,8% – дещо нижче.
Опитування тривало з 17 до 27 червня 2023 року. У ньому взяли участь 2004 повнолітні українці з усієї України, за виключенням АР Крим та тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.
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А, то ви про середню температуру по палаті. Ну тоді п о й н я т н о.
Найбільше коштів за січень отримали Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук - 78,9 тис. грн та голова парламентського комітету у закордонних справах, депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко - 69,1 тис. грн. Найменші надбавки у депутата від групи «Довіра» Валерія Лунченка (4,9 тис. грн) і позафракційного Олександра Дубінського (5 тис. грн). При цьому 19 депутатів не отримали надбавки за інтенсивність роботи. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ. У січні на зарплати народним депутатам загалом витратили 19,4 млн грн.
Згідно з затвердженим бюджетом на 2023 рік, на діяльність Верховної Ради України у цьому році передбачили 2 млрд 612 млн 138,3 тис. грн. У тому числі на рік передбачено виділення 688 млн 559,8 тис. грн на виплати зарплат депутатам та їхнім помічникам, це на 97 млн 849,2 тис. грн більше, ніж було у 2022 році. Підвищення зарплат депутатів пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму
текст по-дебiльному написаний. листопада та грудня 2023 року ще не було.
суми мiзернi. на одну людину потрiбно мiнiмум 500-600 $.
При ценах 2023 - 🤮💩💩💩🤮
На мій погляд, людина заробляє достатньо і гарно живе, коли може раптово, спонтанно, взяти і вирушити до, припустимо, Парижу на вихідних, просто тому що захотілося. А 700 баксів на місяць на людину вистачить (у Києві) хіба на пожрать, заплатить за комуналку і бензин, і можливо купити собі якусь шмотинку. І це без зйому квартири і без дітей. Діти викручують витрати просто в космос.
Повагу треба заслужити. Вік це ще не привід для поваги, вибачайте, тут вам не азія.
тож коректно порівнювати доходи одних і тих спеціалістів в різних країнах не можна.
Джерело: https://biz.censor.net/n3440223
А так бы хотелось нашим дорогим властям, чтобы украинцы каждую сброшенную с барского стола слюнявую косточку воспринимали как вселенское покращення. Зарплатню на 200 грн підняли - всьо, будем панувать, вторая Швейцарія 😂
Вони Вам на замовлення апарату припі.... напишуть все щоб ВИ спокійно спали, нічого недумали і дуже не збуджувалися...!!!
Як це зараз роблять на усіх ТВ каналах, дурненькі фільми, тупенька риторика незламності, передачі про те як чоловік жінку побив, або не дотрахав на пів кілометра, та казкові вестерн серіали...!!!
Вам не хочуть показувати, як люди живуть навіть у тій самій ПОЛЬЩІ, скільки заробляють, які ціни в магазинах та аптеках, які професії здобуває їх молодь і на яких професіях батрачать Українці і скільки за цю роботу оплачують полякам та батракам...!!! І так само в усій Європі...!!!
Скільки місяців, чи років, треба там працювати, щоб по міркам цієї "еліти з народної сволоти" Ви могли придбати ПРЕДМЕТ розкоші а не ПЕРЕСУВАННЯ, нормальний автомобіль (хоча у кожного своя норма)...???!!!
Справедливо було б, коли опублікували опитування громадян з їхніми бажаннями та РЕАЛЬНИМИ ОПУБЛІКОВАНИМИ зарплатами, доплатами, преміями ...???, відрядними у цієї сволоти з вр...!!!
Бо ця мразота злодіїв, корупціонерів та деребанщиків слуг у народа, батраківщини та євросвинарчуків має усю УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ за ідіотів і дурнів...!!!
Хто вірить в таку туфту?
І про яке майбутнє країни можна говорити- молодь тут жити не буде
Простите, но они что, бомжей опрашивали?
Какие на...й 12 тысяч гривен? Это чисто с голода не подохнуть. А если ещё и донаты раздавать направо и налево - это вообще днище всех днищ, абсолютный шлак. Нолик к той сумме пропишите - это будет ДЛЯ НАЧАЛА.
А вот потом уже поговорим, какие суммы нужны чтобы ЖИТЬ в нашей стране, ну и детей поднимать, само собой...