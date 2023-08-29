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Українці назвали суму доходів на місяць для "нормального життя"

зарплата,гроші,виплати,пенсія

У 2023 році фінансові побажання українців почали зростати – як у гривнєвому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого знаходяться значно або дещо нижче бажаного рівня.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціологігї на замовлення Інституту соціології НАН України.

Відповідно до них, медіанне значення доходів родини у розрахунку на одну особу на місяць, "щоб жити нормально", у червні 2023 року становить 12 750 грн ($345).

У листопаді 2021 року ця сума була 10 тис. грн ($385), у грудні 2022 року – 10 тис. грн (падіння до $240).

Українці назвали суму доходів на місяць для нормального життя 01

Водночас, говорячи про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,8% – дещо нижче.

Українці назвали суму доходів на місяць для нормального життя 02

Опитування тривало з 17 до 27 червня 2023 року. У ньому взяли участь 2004 повнолітні українці з усієї України, за виключенням АР Крим та тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Автор: 

доходи (459) опитування (328) зарплата (1119)


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Топ коментарі
+13
бл..ть сегодняшний день когда ни будь закончится, или где то прорыв в говномарафоне, 12косарей это нормально жить?***..ь у кого опрос был? как можно назвать жизнь нормальной при 10 баксах надень???
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29.08.2023 15:32
+10
У листопаді 2023 року ця сума була 10 тис. грн ($385), у грудні 2023 року Джерело: https://biz.censor.net/n3440223

текст по-дебiльному написаний. листопада та грудня 2023 року ще не було.

суми мiзернi. на одну людину потрiбно мiнiмум 500-600 $.
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29.08.2023 14:27
+10
Якась херня, а не соцопитування. Очевидно ж, що рівень життя в, наприклад, Києві, і в, наприклад, Станіславі Херсонської області буде прям ну дуже дуже сильно відрізнятися? А ще важливо вказувати вік і сімейний стан опитуваних... тому ж пенсіонеру майже нічого не треба, окрім ліків, а молода сім'я, та ще й з дитиною, тільки й займається тим, що витрачає гроші... а про "штоб жить нармальна" я взагалі промовчу, тут одразу відчувається потужний рівень "проффесіоналізму" чиновників часів януковоща.
На мій погляд, людина заробляє достатньо і гарно живе, коли може раптово, спонтанно, взяти і вирушити до, припустимо, Парижу на вихідних, просто тому що захотілося. А 700 баксів на місяць на людину вистачить (у Києві) хіба на пожрать, заплатить за комуналку і бензин, і можливо купити собі якусь шмотинку. І це без зйому квартири і без дітей. Діти викручують витрати просто в космос.
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29.08.2023 15:32
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А що входить до цього споживчого кошика під терміном "нормально"?!
А, то ви про середню температуру по палаті. Ну тоді п о й н я т н о.
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29.08.2023 13:12 Відповісти
Я вибачаюсь, але як що, я би з дружиною мали 700 у.е. на місяц з двома дітьми, то це просто їсти, платити комунлку, і не вмерти як що треба ліки, можливо щось одягнути, але не часто. Але знов ж таки, дуже заледіть від мясця вашого проживання, велике місто набагато дорожче виходить для життя ніж невелике.
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29.08.2023 14:12 Відповісти
А діти, це що не люди?)) Чому ви рахуєте 700? Треба 1400 рахувати
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29.08.2023 16:26 Відповісти
Ну як що так, то да. Але цікаво сікльки сімей у нас в карїні мають дохід 1400 у.е. на місяць.
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29.08.2023 17:25 Відповісти
Згідно з даними, отриманими журналістами Української правди у відповідь на запит, у січні 2023 року середня заробітна плата (з надбавками й доплатами) українського парламентарія склала 48,8 тис. грн. У цю суму також входять лікарняні та виплати на відпустки. Надбавки отримали 396 депутатів.

Найбільше коштів за січень отримали Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук - 78,9 тис. грн та голова парламентського комітету у закордонних справах, депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко - 69,1 тис. грн. Найменші надбавки у депутата від групи «Довіра» Валерія Лунченка (4,9 тис. грн) і позафракційного Олександра Дубінського (5 тис. грн). При цьому 19 депутатів не отримали надбавки за інтенсивність роботи. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ. У січні на зарплати народним депутатам загалом витратили 19,4 млн грн.

Згідно з затвердженим бюджетом на 2023 рік, на діяльність Верховної Ради України у цьому році передбачили 2 млрд 612 млн 138,3 тис. грн. У тому числі на рік передбачено виділення 688 млн 559,8 тис. грн на виплати зарплат депутатам та їхнім помічникам, це на 97 млн 849,2 тис. грн більше, ніж було у 2022 році. Підвищення зарплат депутатів пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму
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29.08.2023 22:03 Відповісти
У листопаді 2023 року ця сума була 10 тис. грн ($385), у грудні 2023 року Джерело: https://biz.censor.net/n3440223

текст по-дебiльному написаний. листопада та грудня 2023 року ще не було.

суми мiзернi. на одну людину потрiбно мiнiмум 500-600 $.
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29.08.2023 14:27 Відповісти
Де ТИ це прочитав?, чи вже виправили?
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29.08.2023 17:50 Відповісти
бл..ть сегодняшний день когда ни будь закончится, или где то прорыв в говномарафоне, 12косарей это нормально жить?***..ь у кого опрос был? как можно назвать жизнь нормальной при 10 баксах надень???
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29.08.2023 15:32 Відповісти
Так скумбрія ж по 8...
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29.08.2023 17:20 Відповісти
400 гривень на добу абсолютно нормальна сума для життя
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29.08.2023 23:33 Відповісти
При ценах 2000-го года это была бы хорошая зарплата🤗
При ценах 2023 - 🤮💩💩💩🤮
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30.08.2023 00:31 Відповісти
Якась херня, а не соцопитування. Очевидно ж, що рівень життя в, наприклад, Києві, і в, наприклад, Станіславі Херсонської області буде прям ну дуже дуже сильно відрізнятися? А ще важливо вказувати вік і сімейний стан опитуваних... тому ж пенсіонеру майже нічого не треба, окрім ліків, а молода сім'я, та ще й з дитиною, тільки й займається тим, що витрачає гроші... а про "штоб жить нармальна" я взагалі промовчу, тут одразу відчувається потужний рівень "проффесіоналізму" чиновників часів януковоща.
На мій погляд, людина заробляє достатньо і гарно живе, коли може раптово, спонтанно, взяти і вирушити до, припустимо, Парижу на вихідних, просто тому що захотілося. А 700 баксів на місяць на людину вистачить (у Києві) хіба на пожрать, заплатить за комуналку і бензин, і можливо купити собі якусь шмотинку. І це без зйому квартири і без дітей. Діти викручують витрати просто в космос.
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29.08.2023 15:32 Відповісти
https://biz.censor.net/user/508964
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29.08.2023 19:07 Відповісти
Бачу, не всі пенсіонери вміють ЧИТАТИ, судячи з вашого коментаря.

Повагу треба заслужити. Вік це ще не привід для поваги, вибачайте, тут вам не азія.
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29.08.2023 19:21 Відповісти
хлопці, не сваріться - ви обоє праві
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29.08.2023 20:41 Відповісти
Доживеш до старост1 - зрозум1еш, що у похилому в1ц1 з"являеться необх1дн1сть у допомоз1 1нших людей в самих простих щоденних д1лах, як1 ран1ше людина була робити сама. Де присутн1 молод1 доброзичлив1 родич1 - вони допоможуть. Але б1льш1сть старих змушен1 платити за кожну др1бничку, бо стара людина хвора 1 слабка, що молод1 "нев1домо".
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29.08.2023 22:51 Відповісти
була у змоз1
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29.08.2023 22:52 Відповісти
Скажіть, вам вік заважає читати ВЕСЬ постик, а не тільки ту його частину, яка згадує по дотичній ваших безцінних золотих пенсіонерів? По суті, ви не погоджуєтесь з тим, що в опитуванні має бути вказаний вік та сімейний статус опитаного, чи погоджуєтесь? Чи вам треба допомога інших людей, аби визначитися?
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30.08.2023 08:58 Відповісти
Так, я згодна, що у опитуванн1 мають бути в1домост1 щодо в1ково1 групи , с1мейного стану, типу житла та наявност1 додаткових надходжень ( та хто вам правду скаже!). Опитання лише анон1мне. Ви маете рац1ю : звернула увагу на те м1сце, що мен1 важлив1ше, критику приймаю.
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30.08.2023 22:16 Відповісти
Згадаєте цей коментар, коли будете пенсіонером. Йому треба тільки ліки? А він за живим духом живе? Чи йому треба купити продукти? А комунальні хто платитиме? Чи у нього мешти вічні і ніколи не рвуться? Я вже мовчу про спідниця, мила, порошки, і т.д. і т.п.? Чи він тільки лежить, єлі дихає і їсть одну ьаблетку в день і всим задоволений?
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30.08.2023 21:27 Відповісти
Всім дописувачам, що кажуть, що це мало, хочу нагадати, що більшість українців і цього доходу не мають. Шкільний вчитель, медсестра, воспитателька, водій трамвая третього класу, слюсар на заводі, простий торговець на ринку, получають менше 12 тисяч гривень. Така реальність.
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29.08.2023 16:31 Відповісти
Дивна у вас логіка. Завжди є ті, хто отримує дуже мало. Замість отримувати більше, давайте зробимо так, щоб інші теж отримували мало. Логіка гєтманцева?
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29.08.2023 17:40 Відповісти
Так пост про очікування і реальність наче, а не про гетьманцева.)
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29.08.2023 18:57 Відповісти
Сергій Шешеня, так! На жаль. І викладач вузу без вченого ступеня, і лікар, який не має 30-річного стажу.
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29.08.2023 19:12 Відповісти
в той час як медсестра в Канаді має досить пристойну оплату. Правда при тому вона має кваліфікацію таку, що може сама рецепти виписувати. Супрун теж казали була медсестра. Із вченим ступенем
тож коректно порівнювати доходи одних і тих спеціалістів в різних країнах не можна.
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29.08.2023 20:46 Відповісти
Неправда, в вас просто комплекс меншовартості.) Позбувайтеся. Нашіх медсестер у Європі залюбки беруть на гроші 1000-2000 євро такими, як вони є. І те саме про багато інших професій.
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29.08.2023 21:01 Відповісти
Каддафі кажуть взагалі чотири платив. Але я не пам'ятаю, може то лікарю. Сам знав особисто лікаря, який виїхав з Кременчука для роботи в Лівію.
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30.08.2023 08:55 Відповісти
але 80+% цих людей підуть і знову проголосують за владіміра александровіча.
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29.08.2023 17:29 Відповісти
Іноді соцопроси дивують.Чимуб не спитати скіки треба мяса шоб наїстись.Ще на ці опроси виділяють гроші(сподіваюсь що не з бютжету).
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29.08.2023 17:46 Відповісти
замовлення Інституту соціології НАН України.

Джерело: https://biz.censor.net/n3440223
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29.08.2023 17:49 Відповісти
Та то просто украинцев пытаются приучить к нищете и вечному прозябанию в говне и ужасе, а они, негодяи, упорно сопротивляются 😂
А так бы хотелось нашим дорогим властям, чтобы украинцы каждую сброшенную с барского стола слюнявую косточку воспринимали как вселенское покращення. Зарплатню на 200 грн підняли - всьо, будем панувать, вторая Швейцарія 😂
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30.08.2023 00:40 Відповісти
І ВИ вірете оцьому міньєтному "інституту соціології НАН України" у АП ...???!!!
Вони Вам на замовлення апарату припі.... напишуть все щоб ВИ спокійно спали, нічого недумали і дуже не збуджувалися...!!!
Як це зараз роблять на усіх ТВ каналах, дурненькі фільми, тупенька риторика незламності, передачі про те як чоловік жінку побив, або не дотрахав на пів кілометра, та казкові вестерн серіали...!!!
Вам не хочуть показувати, як люди живуть навіть у тій самій ПОЛЬЩІ, скільки заробляють, які ціни в магазинах та аптеках, які професії здобуває їх молодь і на яких професіях батрачать Українці і скільки за цю роботу оплачують полякам та батракам...!!! І так само в усій Європі...!!!
Скільки місяців, чи років, треба там працювати, щоб по міркам цієї "еліти з народної сволоти" Ви могли придбати ПРЕДМЕТ розкоші а не ПЕРЕСУВАННЯ, нормальний автомобіль (хоча у кожного своя норма)...???!!!
Справедливо було б, коли опублікували опитування громадян з їхніми бажаннями та РЕАЛЬНИМИ ОПУБЛІКОВАНИМИ зарплатами, доплатами, преміями ...???, відрядними у цієї сволоти з вр...!!!

Бо ця мразота злодіїв, корупціонерів та деребанщиків слуг у народа, батраківщини та євросвинарчуків має усю УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ за ідіотів і дурнів...!!!
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29.08.2023 17:53 Відповісти
все це є в ютубі. а на марафон хай дебіли ходять.
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29.08.2023 20:47 Відповісти
Щоб жити нормально, отримувати адекватний медичний сервіс, оплачувати за послуги , придбати нові меблі, тощо треба мати дохід на одну людину десь 30 тисяч гривень хоча би.
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29.08.2023 18:28 Відповісти
Да мало это. Украина беднейшая страна Европы.
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29.08.2023 20:59 Відповісти
Одна из самых нищих на Земле.
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30.08.2023 00:25 Відповісти
Ну це ви вже сильно загнули, шановний. В Європі - так. Але Україна все одно входить в "золотий мільярд", тобто, живе краще, ніж інших сім мільярдів населення Землі. Ви навіть не уявляєте, яке "чудове" життя в Болівії, наприклад...
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30.08.2023 09:01 Відповісти
Напишу только одно. Страна в которой доходы в несколько раз меньше чем у соседей будет вымирать. Просто потому что она не конкурентна. Так что опрос банально - сколько вам надо, чтобы вымереть.
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29.08.2023 21:00 Відповісти
Нормально жити на 13 тисяч? Це хто так відповідав? На ці гроші можна самому прохарчуватися х..єм з сіллю і комуналку заплатити. На проїзд уже не вистачить. Утримувати сімю неможливо, навіть кота проблематично. А не дай Бог захворіти? А не дай Бог стіралку нову треба купити?
Хто вірить в таку туфту?
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29.08.2023 22:15 Відповісти
400 гривень на добу вистачить з головою
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29.08.2023 23:30 Відповісти
Щоб не здохнути вистачить. Але ж людині потрібна перспектива: сімя, діти, житло, відпочинок...?
І про яке майбутнє країни можна говорити- молодь тут жити не буде
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30.08.2023 08:26 Відповісти
Как перестать орать?😂😂😂
Простите, но они что, бомжей опрашивали?
Какие на...й 12 тысяч гривен? Это чисто с голода не подохнуть. А если ещё и донаты раздавать направо и налево - это вообще днище всех днищ, абсолютный шлак. Нолик к той сумме пропишите - это будет ДЛЯ НАЧАЛА.
А вот потом уже поговорим, какие суммы нужны чтобы ЖИТЬ в нашей стране, ну и детей поднимать, само собой...
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30.08.2023 00:23 Відповісти

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