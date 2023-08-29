Українці назвали суму доходів на місяць для "нормального життя"

У 2023 році фінансові побажання українців почали зростати – як у гривнєвому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого знаходяться значно або дещо нижче бажаного рівня.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціологігї на замовлення Інституту соціології НАН України.

Відповідно до них, медіанне значення доходів родини у розрахунку на одну особу на місяць, "щоб жити нормально", у червні 2023 року становить 12 750 грн ($345).

У листопаді 2021 року ця сума була 10 тис. грн ($385), у грудні 2022 року – 10 тис. грн (падіння до $240).

Водночас, говорячи про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,8% – дещо нижче.

Опитування тривало з 17 до 27 червня 2023 року. У ньому взяли участь 2004 повнолітні українці з усієї України, за виключенням АР Крим та тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.