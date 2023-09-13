Румунія почала будувати укриття біля кордону з Україною

Румунія почала будувати укриття для громадян, які мешкають поблизу українського кордону після того, як минулого тижня там були знайдені фрагменти збитих дронів.

"Приблизно 50 румунських військових почали будівництво двох укриттів у вівторок (12 вересня, – ред.)", – йдеться в заяві міністерства оборони країни, передає Укрінформ.

У Румунії в районі Плауру, що знаходиться навпроти кордону з Україною, 9 вересня виявили фрагменти безпілотника, "подібного до тих, які використовує російська армія".

Бухарест вже посилив заходи моніторингу та безпеки повітряного простору після неодноразових атак військ РФ поблизу кордону.

Бетонні укриття, призначені для захисту мешканців Плауру, будуть передані місцевій владі після завершення будівництва.

4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.