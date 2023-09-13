Під контроль заповідника "Києво-Печерська лавра" повернули ще два об’єкти

Комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула у державне користування 63 та 64 корпуси на території Нижньої лаври, де розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП).

Про це повідомив в.о. директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко на брифінгу, передає Укрінформ.

"Робота заповідника з повернення державного майна, яке знаходиться в користуванні монастиря, продовжується. Сьогодні в рамках цієї роботи заповідник прийняв та опечатав два корпуси, – 63 та 64 корпуси, – які належали Київській духовній академії та семінарії", – сказав Остапенко.

За його словами, ченці та викладачі академії спокійно передали приміщення. Остапенко зазначив, що вже 13 об'єктів із близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир, комісія заповідника повернула під контроль держави.

Остапенко нагадав, що в користуванні УПЦ (МП) всього було передано 79 об'єктів, серед яких є також і підпірні стінки, замощення, МАФи. Він підкреслив, що об'єкти, якими користувалися монахи, зокрема церкви та трапезні, ще знаходяться під контролем братії монастиря.

Нагадаємо, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.

Представники УПЦ оскаржили в апеляційних інстанціях рішення Господарського суду Києва щодо законності розірвання договору на користування майном Києво-Печерської лаври та щодо повернення майна.

Господарський суд Києва 10 серпня зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру УПЦ (чоловічий монастир) усунути перешкоди в користуванні майном національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.

Водночас 9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ МП та заповідник "Києво-Печерська лавра".