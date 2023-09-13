Болгарія планує скасувати заборону на імпорт українського зерна

Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України після 15 вересня 2023 року.

Як пише Forbes Bulgaria, десять членів комітету проголосували "за" проєкт рішення, четверо були "проти", двоє утрималися. Остаточне рішення парламент має ухвалити на пленарному засіданні, передає Європейська правда.

У проєкті позиції Болгарії щодо агроімпорту з України йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня надзвичайного заходу щодо заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Документ дає доручення Раді міністрів вжити необхідних заходів для висловлення цієї позиції.

Водночас фермери не привітали його, сказавши, що були шоковані рішенням.

Голова Національної асоціації виробників зерна Ілія Проданов заявив, що рішення не містить аналізу наслідків, які виникнуть із нього, а текст "ставить під загрозу болгарських виробників".

За словами Проданова, таке рішення загрожує аграрній галузі в країні. Він попередив, що нинішня напруга в секторі "колись вихлюпнеться надзвичайно масштабно" і заявив, що асоціація захищатиме інтереси виробників "усіма можливими способами".

Як повідомлялося, напередодні польський уряд підтримав ініціативу міністра сільського господарства країни Роберта Телуса про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня, коли спливає узгоджений із Європейською комісією термін ембарго.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.