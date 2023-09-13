НАБУ затримало депутата Волинської облради – вимагав у бізнесмена $35 тисяч хабаря

Правоохоронці викрили депутата Волинської обласної ради на одержанні хабара у сумі $35 тис.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, посадовець вимагав ці кошти від інвестора, який планував придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області для створення на ній підприємства з утилізації відходів.

"В обмін на "винагороду" депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність", – зазначили в НАБУ.

Протягом квітня-травня поточного року посадовець одержав у вигляді "завдатку" частину неправомірної вигоди у розмірі $10 тис., а після отримання залишку у сумі $25 тис. та обміну їх на євро був затриманий.

Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру. Детективи перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб.

Розслідування зазначених фактів розпочато після звернення підприємця до Національного бюро з відповідною заявою.