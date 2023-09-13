Міненерго спростовує відключення світла з 1 жовтня, але графіки вже готові

Відключення світла в Україні з жовтня відбуватимуться лише у разі ворожих обстрілів та пошкодження енергосистеми. Наразі відключень світла не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики в Facebook.

У такий спосіб, відомство спростувує інформацію у ЗМІ про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року.

Як наголосили у Міненерго, наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", – йдеться у повідомленні.

Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону, наголосили у відомстві.

"Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання", – підкреслили в пресслужбі.

На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається, додали у Міненерго.