Після виходу з "зернової угоди" Росія знищила в Україні 280 тисяч тонн зерна

Удари російських дронів і ракет з липня знищили 280 тисяч тонн зерна, що зберігалося в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані уряду Великої Британії, передає Forbes.

Протягом останніх двох місяців Росія провела хвилю атак на дунайські порти України з метою завдати шкоди економічній інфраструктурі та експортним маршрутам.

Україна, яка виробляє половину світового експорту олії та 10% пшениці, експортувала близько 35 млн тонн зерна через Дунай за останні 12 місяців.

Поряд із залізничними перевезеннями через Європу, це забезпечило життєво важливу економічну підтримку країни.

За даними видання, водночас те, як довго українські компанії зможуть покрити додаткові витрати на ці альтернативні маршрути, стало нагальним питанням.

"Українським фермерам все частіше стає безглуздо садити врожай, оскільки вони просто втрачають гроші", – сказав Євген Осипов, генеральний директор "Кернел". За його прогнозами, високі витрати підірвуть виробництво зерна в Україні та призведуть до скорочення експорту вдвічі у 2024 році порівняно з торішнім рівнем.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестенко вважає, що експорт тонни зерна до Єгипту через Дунай коштує приблизно $116 за т порівняно з приблизно $69 до вторгнення Росії минулого року.

Українські фермери та відправники вантажу кажуть, що потужності Дунаю можуть розширюватися і далі.

"Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для навантаження, а інфраструктура розподілена, – сказав генеральний директор "Нібулона" Андрій Вадатурський. – Це також означає, що Україна не танцює під дудку Росії".

Як повідомлялося, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль.

Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам. Лише за дев'ять днів унаслідок атак Росія знищила 180 тис. тонн зернових культур, 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.