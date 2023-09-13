В Україні зростає попит на автобуси

Із січня по серпень 2023 року український автопарк поповнили 1767 автобусів та мікроавтобусів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1094 одиниць (+135%), а вживаної, що була імпортовано з-за кордону – 673 (-26%).

Найчастіше у звітному періоді серед нового автотранспорту вперше реєстрували: Citroen – 350 одиниць, Ataman – 311 одиниць, Etalon – 221, Ford – 61 та Volkswagen – 45 одиниць.

Cеред вживаних автобусів переважали: Mercedes-Benz – 203 авто, VanHool – 124 одиниці, Man – 40, Volvo – 34 та VDL – 30 одиниць.