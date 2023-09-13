ДТЕК Ахметова домовився про імпорт вугілля з Польщі

Компанія ДТЕК Енерго імпортує 210 тис. тонн вугілля з Польщі для стійкішого проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Для нас пріоритетним залишається використання українського вугілля. Втім, в умовах, коли російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему, імпортне паливо додасть нам міцності", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що в межах контракту на імпорт палива домовлено про постачання енергетичного вугілля впродовж усього опалювального сезону, починаючи з вересня цього року і до березня наступного. Зазначається, що перші партії вугілля очікуються вже цього тижня.

Як повідомлялося, станом на 4 серпня теплові енергогенеруючі компанії та ТЕЦ накопичили на складах 1,4 млн тонн енергетичного вугілля при необхідних для початку опалювального сезону 1,8 млн тонн. Станом на 12 вересня запаси вугілля зменшилися до 1,35 млн тонн.

На кінець минулого тижня відставання накопичення запасів вугілля на складах теплової генерації України становило близько 200 тис. тонн.

При цьому державне "Центренерго" анонсувало укладання контрактів на імпорт вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 років лише наприкінці серпня.