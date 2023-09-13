Зеленський підписав закон про реформу держрезерву
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державні резерви", який передбачає реформу держрезерву.
Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Очільниця міністерства Юлія Свириденко уточнила, що для впровадження положень нового закону та реформи в цілому маємо розробити понад 20 підзаконних нормативно-правових актів.
"Крім того, потрібно здійснити всі заходи з ліквідації Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади, який буде реалізовувати політику держави у сфері держрезервів. Запустити електронний реєстр державних резервів та інститут резервування матцінностей державного матеріального резерву", – додала голова міністерства.
Як повідомлялося, новий закон "Про державні резерви" Верховна Рада ухвалила 9 серпня.
Ключові зміни, що передбачені законом:
- Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджуються нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей.
- Чітко виписані повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади.
- Запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання (в т. ч. зберігання за межами країни), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.
- Впроваджуються механізми, які забезпечать своєчасне освіження матеріальних цінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією, встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів тощо.
- Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву - виключно на електронному аукціоні, який проводиться в електронній торговій системі.
- Запроваджується єдиний реєстр державних резервів, посилюється контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження і т. ін.
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