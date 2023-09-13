Зеленський підписав закон про реформу держрезерву

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державні резерви", який передбачає реформу держрезерву.

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Очільниця міністерства Юлія Свириденко уточнила, що для впровадження положень нового закону та реформи в цілому маємо розробити понад 20 підзаконних нормативно-правових актів.

"Крім того, потрібно здійснити всі заходи з ліквідації Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади, який буде реалізовувати політику держави у сфері держрезервів. Запустити електронний реєстр державних резервів та інститут резервування матцінностей державного матеріального резерву", – додала голова міністерства.

Як повідомлялося, новий закон "Про державні резерви" Верховна Рада ухвалила 9 серпня.

Ключові зміни, що передбачені законом: