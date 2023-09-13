Власник брендів Calvin Klein і Tommy Hilfiger позбувся бізнесу в Росії

Американська Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), якій належать бренди Calvin Klein і Tommy Hilfiger, передала свій російський бізнес місцевому топменеджеру, який перейменував компанію і, ймовірно, продовжить керувати локальними точками.

За даними російського реєстру, PVH вийшла зі складу учасників ТОВ "Півіейч Сторс Рус" у середині серпня, пише "Коммерсант".

Новим власником та гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс". У профілі Дениса Щукіна в LinkedIn сказано, що з 2018 року він обіймає посаду директора роздрібної мережі PVH у Росії, до того працював у місцевому офісі Adidas.

Корпорація PVH – великий виробник одягу, їй належать бренди Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga та True&Co. У Росії компанія розвивала власну роздрібну мережу, до якої входили понад 150 магазинів Tommy Hilfiger та Calvin Klein з урахуванням франшизи.

"Рітейл Екселенс", ймовірно, продовжить керувати колишніми точками PVH. Компанія почала набирати персонал для деяких із них.

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Як повідомлялося, на початку березня 2022 року PVH оголосила про припинення роботи на російському ринку у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У звіті корпорації за першу половину 2023 сказано, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включаючи оптові продажі. У 2021 році виручка російського підрозділу PVH зросла на 42% – до 3,52 млрд рублів, чистий прибуток збільшився на 28,2% – до 211,82 млн руб. Даних за 2022 рік немає.