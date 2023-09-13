Власник брендів Calvin Klein і Tommy Hilfiger позбувся бізнесу в Росії
Американська Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), якій належать бренди Calvin Klein і Tommy Hilfiger, передала свій російський бізнес місцевому топменеджеру, який перейменував компанію і, ймовірно, продовжить керувати локальними точками.
За даними російського реєстру, PVH вийшла зі складу учасників ТОВ "Півіейч Сторс Рус" у середині серпня, пише "Коммерсант".
Новим власником та гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс". У профілі Дениса Щукіна в LinkedIn сказано, що з 2018 року він обіймає посаду директора роздрібної мережі PVH у Росії, до того працював у місцевому офісі Adidas.
Корпорація PVH – великий виробник одягу, їй належать бренди Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga та True&Co. У Росії компанія розвивала власну роздрібну мережу, до якої входили понад 150 магазинів Tommy Hilfiger та Calvin Klein з урахуванням франшизи.
"Рітейл Екселенс", ймовірно, продовжить керувати колишніми точками PVH. Компанія почала набирати персонал для деяких із них.
Як повідомлялося, на початку березня 2022 року PVH оголосила про припинення роботи на російському ринку у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
У звіті корпорації за першу половину 2023 сказано, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включаючи оптові продажі. У 2021 році виручка російського підрозділу PVH зросла на 42% – до 3,52 млрд рублів, чистий прибуток збільшився на 28,2% – до 211,82 млн руб. Даних за 2022 рік немає.
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