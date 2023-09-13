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Новини
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Власник брендів Calvin Klein і Tommy Hilfiger позбувся бізнесу в Росії

calvin,klein

Американська Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), якій належать бренди Calvin Klein і Tommy Hilfiger, передала свій російський бізнес місцевому топменеджеру, який перейменував компанію і, ймовірно, продовжить керувати локальними точками.

За даними російського реєстру, PVH вийшла зі складу учасників ТОВ "Півіейч Сторс Рус" у середині серпня, пише "Коммерсант".

Новим власником та гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс". У профілі Дениса Щукіна в LinkedIn сказано, що з 2018 року він обіймає посаду директора роздрібної мережі PVH у Росії, до того працював у місцевому офісі Adidas.

Корпорація PVH – великий виробник одягу, їй належать бренди Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga та True&Co. У Росії компанія розвивала власну роздрібну мережу, до якої входили понад 150 магазинів Tommy Hilfiger та Calvin Klein з урахуванням франшизи.

"Рітейл Екселенс", ймовірно, продовжить керувати колишніми точками PVH. Компанія почала набирати персонал для деяких із них.

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Як повідомлялося, на початку березня 2022 року PVH оголосила про припинення роботи на російському ринку у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У звіті корпорації за першу половину 2023 сказано, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включаючи оптові продажі. У 2021 році виручка російського підрозділу PVH зросла на 42% – до 3,52 млрд рублів, чистий прибуток збільшився на 28,2% – до 211,82 млн руб. Даних за 2022 рік немає.

Автор: 

магазин (257) продаж (2062) росія (14164)


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Топ коментарі
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Ну всё, теперь Медведев будет носить трусы "Семья и школа"
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13.09.2023 14:08
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Ми здогадуємось, що санкції ще страшніші, ніж "Ай-яй-яй!"
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13.09.2023 13:55 Відповісти
"Читают умные книжки " - щож це за такі "вумні" книжки аж цікавість бере , "Слушают симфоническую музыку" - а шо такого в цій музиці такого що не можна наприклад знайти в металі ( якби метал фінансували як класичних композиторів - то тоді і металічні опери би зявилися). Почитав Толкієна послухав Металіку - і не тре ваших класиків .
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13.09.2023 14:29 Відповісти
Не розказуйте мені байку про високе мистецтво - воно не високе воно якісне , і ніяка вони не еліта - були би елітою в світі було би менше всякого кхм , а це преклоніння перед класикою вже нагадує ритуали - всі стараються це робити а для чого це робиться вже не памятають ( і до речі я слухаю не тільки метал - в кожньому напрямку музики можна знайти свої перлини , ображатися на що - конкретизуйте ).
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13.09.2023 15:39 Відповісти
У цікаво - дуже цікаво. Пані напевно вважає себе трошки елітарною бо слуха Моцарта і чита не знаю кого, ну шо - та ні цо ( я ж бо чернь яка споживає кхм а ви всі такі одухотворенні - літаєте в хмарах високих матерій).
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13.09.2023 15:55 Відповісти
Які такі пани - пані не просто пан а пани ( є я мовчу - я просто мовчу точніше не друкую точніше не набираю текст тьфу ти - я просто мовчу).
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13.09.2023 16:16 Відповісти
Ну всё, теперь Медведев будет носить трусы "Семья и школа"
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13.09.2023 14:08 Відповісти
цікаво, як саме "позбувся"? продав комусь магазини й франшизу й далі вантажитиме товар на рашу тільки іншому постачальникові??
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13.09.2023 15:01 Відповісти
Именно так
Все ХИТРОЖОПО, как и вообще многое на Западе
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13.09.2023 15:45 Відповісти

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