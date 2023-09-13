Іноземні трейдери закачали в українські сховища понад 1,8 мільярда кубометрів газу

Станом на 13 вересня обсяг газу від іноземних трейдерів, які скористалися послугою зберігання блакитного палива в українських підземних сховищах, склав понад 1,8 млрд кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це стало можливим, зокрема, завдяки сертифікації ПСГ за європейськими стандартами.

"Європейські підземні газові сховища заповнені на близько 94%. Тому потужності "Укртрансгазу" для зберігання газу в ПСГ стають ще більш привабливими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і для Європи, адже спільно ми посилюємо енергетичну безпеку континенту", – наголосив він.

Зазначається, що Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд кубометрів, з яких близько 15 млрд може запропонувати європейським партнерам.

Як повідомлялося, до початку осінньо-зимового сезону третину доступних запасів газу в українських підземних сховищах – близько 3,5 млрд кубометрів із 10 млрд – забезпечать іноземні трейдери. За оцінками WSJ, потенційний прибуток для України може становити $370 млн.