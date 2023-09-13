Російський мільярдер Рашніков не зміг скасувати санкції ЄС через суд

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі відмовив російському мільярдеру Віктору Рашнікову, який просив скасувати санкції, запроваджені проти нього після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідне рішення Суд ЄС виніс у середу, його подробиці ще не оприлюднені, повідомляє Bloomberg.

74-річний Рашніков є одним із найстаріших російських мільярдерів, який заробив свої статки як власник одного з найбільших у Росії "Магнітогорського металургійного комбінату".

Після запровадження санкцій проти нього 15 березня 2022 року країни ЄС заморозили низку об'єктів нерухомості Рашнікова, зокрема, у Франції. Сам Рашніков публічно заявляв російським ЗМІ, що до санкцій ставиться "з гумором" і не планує їх оскаржувати, однак непублічно все ж подав позов для їх скасування.

Як повповідомлялося, за даними Reuters, наприкінці цього тижня Євросоюз зніме санкції з трьох російських бізнесменів: російського олігарха, власника групи "ЄСН" Григорія Берьозкіна, мільярдера і колишнього власника групи "Нортгаз" Фархада Ахмєдова і ексдиректора найбільшого російського маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна.

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі 6 вересня частково задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна до Ради ЄС через запроваджені щодо нього персональні санкції. Суд ЄС вирішив, що Рада ЄС недостатньо обґрунтувала необхідність продовження санкцій проти Шульгіна, який звільнився із займаної посади.

Це перше рішення Суду ЄС про скасування санкцій з російських бізнесменів, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. До цього такі судові рішення ухвалювали лише щодо родичів підсанкційних росіян.

Наразі Суд ЄС у Люксембурзі розглядає понад 70 позовів від фізичних та юридичних осіб із РФ та Білорусі, які оскаржують рішення про санкції. Більшість позовів подано в 2022 році російськими бізнесменами. Процес розгляду таких позовів зазвичай триває рік.