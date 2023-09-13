Ситуація стабілізувалась, дефіциту електроенергії у найближчі два місяці не очікується, – голова "Укренерго"

На початку вересня ситуація в енергосистемі України стабілізувалася, у порівнянні з останніми спекотними тижнями серпня, коли "Укренерго" було змушено залучати аварійну допомогу з європейських країн.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.

"На вересень і жовтень ми не прогнозуємо якихось проблем з покриттям споживання. Електроенергії зараз вистачає в системі. Звісно, якщо в ці місяці не буде масованих обстрілів", – сказав Кудрицький.

Водночас він зауважив, що за даними ГУР Міноборони, ризик масованих обстрілів енергетичних об’єктів залишається високим.

"На жаль, ми маємо негативний досвід минулої зими, але це дає нам змогу підготуватися до можливих російських атак. Ми всі – і ППО, і енергетики, і українці – знаємо чого чекати від ворога. Українці перші в світі мають винайти конструкції, які захищають електричне обладнання від ракет та дронів", – додав Кудрицький.

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Як повідомлялося, у серпні "Укренерго" неодноразово залучало аварійну допомогу від енергосистем Польщі та Румунії через дефіцит потужності в енергосистемі України на тлі зростання споживання електроенергії через спеку та виведення енергоблоків ТЕС та АЕС в ремонт.

В "Укренерго" пояснювали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Загалом, за серпень було залучено 18 750 МВт-год аварійної допомоги. Рекордний обсяг аварійної допомоги було залучено 22 серпня – 3900 МВт-год.

Комерційний імпорт у серпні ж виріс на 57%. У серпні 51% годин на українському ринку були дорожчими за словацькі (погодинна ціна на РДН в Україні, за даними "Оператора ринку" перевищувала ціни на РДН в Словаччини, за даними Okte), 49% - навпаки. Тобто, 51% годин у серпні були вигідними дня імпорту електроенергії.

Водночас заборгованість учасників ринку перед оператором системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" досягла 59 млрд грн. Водночас, борги системного оператора перед учасниками ринку складають 50 млрд грн.