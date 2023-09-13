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Новини
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У Польщі помітили тенденцію до переїзду українських біженців до Німеччини

біженці,українці

Переїзд українських біженців з Польщі до Німеччини є новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища.

Про це йшлося на презентації дослідження "Із Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", передає Укрінформ.

За словами речниці Міграційної платформи EWL Маргарити Ситник, стала помітна тенденція, що за останні кілька місяців багато українців виїжджає з Польщі до різних європейських країн, зокрема до Німеччини.

"Десь на 450 тис. збільшився приріст громадян України в Німеччині, у той час як на 350 тис. зменшилася їхня кількість в Польщі. Тобто 350 тис. українців виїхало в різні країни, у тому числі до Німеччини. Цю тенденцію ми вирішили дослідити", – сказала зазначила вона.

Як додав соціогеограф Маріуш Ковальський, дослідження проводилося у формі онлайн-анкетування, в ньому взяли участь 400 респондентів з різних регіонів України, різного віку і з різною освітою, які спочатку перебували у Польщі, а потім переїхали до Німеччини.

За його словами, 91% опитаних становили жінки і 9% чоловіки, середній вік – близько 35 років, 66% мають вищу освіту і близько 20 % – професійну освіту.

Серед причин міграції українських біженців до ФРН голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус, спираючись на дані дослідження, назвав наявність друзів у Німеччині, які вже влаштувалися там і допомагають знайомим зробити цей крок, а також вищу заробітну плату, вищі соціальні виплати для біженців та кращі медичні послуги, аніж у Польщі.

У дослідженні також вказується на курси німецької мови, організовані урядом для біженців, як на важливий фактор, який допоміг українцям інтегруватися в суспільство і знайти свій шлях на ринку праці.

Автор: 

біженці (694) Німеччина (1881) мігранти (432) Польща (2426) міграція (216)


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Топ коментарі
+21
Українці вже перебирають країнами Європи і багато країн вже боряться за них (і зрозуміло чому - українці кращі працівники за арабів та азіатів, та значно легше асимілюються). І тільки самій Україні пофіг, що з неї їде купа кваліфікованого населення - ні броні не надає висококваліфікованим спеціалістам, ще й погрожують судами та екстрадицією виїхавшим. Я бачу цю демографію після перемоги...
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13.09.2023 17:56
+14
Лафа скінчилась, не вистачає 2млн українців, щоб й надалі підіймати польську економіку.

«Польща програє гонитву за мігрантами з України», - таку назву має заява Польської спілки підприємців і роботодавців (ZPP) опублікована 11 серпня 2023 року.
«Польська економіка терміново потребує мігрантів, які хочуть працювати, навчатися та жити у нашій країні. Сьогодні все більше і більше українських біженців обирають інші держави.
Найпопулярнішими є пропозиції з Нідерландів та Німеччини, особливо із зарплатою від 2 тисяч євро».Сьогодні ми бачимо, що 70-80% з тих людей, котрі працювали у бізнесі у 2022 році не повернулися до роботи у 2023 році».
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13.09.2023 17:21
+12
Зрозуміло чому: є соціальні виплати і не треба працювати. Бішенці за халявою. 😆😆
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13.09.2023 15:45
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Зрозуміло чому: є соціальні виплати і не треба працювати. Бішенці за халявою. 😆😆
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13.09.2023 15:45 Відповісти
Є біженці і є "біженці".
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13.09.2023 20:26 Відповісти
Написал уже десятки постов на предмет строгой фильтрации эмигрантов и беженцев в Америку и вообще в западные страны. Правительства Демократических государств с развитой экономикой сами того не осознавая наполняют свои страны по существу человеческим мусором, люмпеном дегенератом. Нагадив в своих странах эта плесень, из колбасной эмиграции, как чума расползается по Западным странам распостраняя духовный сифилис, коррупцию, *******, фрагментированое сознание, ложь и подлость. ПС. Как один из способов фильтрации портативный детектор полиграф. А тех кто уже окопался там и начал гадить, ссаными тряпками к рАдным березкам, прогнивим банькам и обоссаным подъездам.....(Г.К.)
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13.12.2023 22:44 Відповісти
Лафа скінчилась, не вистачає 2млн українців, щоб й надалі підіймати польську економіку.

«Польща програє гонитву за мігрантами з України», - таку назву має заява Польської спілки підприємців і роботодавців (ZPP) опублікована 11 серпня 2023 року.
«Польська економіка терміново потребує мігрантів, які хочуть працювати, навчатися та жити у нашій країні. Сьогодні все більше і більше українських біженців обирають інші держави.
Найпопулярнішими є пропозиції з Нідерландів та Німеччини, особливо із зарплатою від 2 тисяч євро».Сьогодні ми бачимо, що 70-80% з тих людей, котрі працювали у бізнесі у 2022 році не повернулися до роботи у 2023 році».
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13.09.2023 17:21 Відповісти
Українці виїджають з Польщі, а з інших країн _ навпаки, - може пізніше ще заїдуть більше
«Експертка з ринку праці Анна Судольська констатує, що робота у готелях, на будівництві чи сезонна робота вже не приваблює українців. «Сьогодні ми бачимо, що 70-80% з тих людей [котрі працювали у готельно-ресторанному бізнесі у 2022 році] не повернулися до роботи у 2023 році», - коментує експертка для видання Rzeczpospolita. Натомість з кожним місяцем у Польщі стає все більше мігрантів з далеких країн, таких як Філіппіни, Індонезія, Кенія, Туніс, Непал, Казахстан, Індія тощо. Проте, їхня кількість у відсотковому відношенні є невеликою»..
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13.09.2023 20:30 Відповісти
а готельний бізнес - це прибиральниця?
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14.09.2023 08:36 Відповісти
Хостесса, рецепцьоністка також.
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14.09.2023 12:20 Відповісти
без знання мови країни проживання? тільки унітаз
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14.09.2023 21:36 Відповісти
Українці вже перебирають країнами Європи і багато країн вже боряться за них (і зрозуміло чому - українці кращі працівники за арабів та азіатів, та значно легше асимілюються). І тільки самій Україні пофіг, що з неї їде купа кваліфікованого населення - ні броні не надає висококваліфікованим спеціалістам, ще й погрожують судами та екстрадицією виїхавшим. Я бачу цю демографію після перемоги...
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13.09.2023 17:56 Відповісти
ну не Україні а 73% долбо***в які наймудріші в світі вибрали свою долю в 2019...
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13.09.2023 21:47 Відповісти
и 54% тих же самих долбо***в які наймудріші в світі вибрали свою долю в 2014...
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14.09.2023 08:13 Відповісти
а що ті, що ті, є продуктами совкової соціально-освітної системи.
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14.09.2023 08:37 Відповісти
Так Німеччина буде видавати українців, які незаконно виїхали з країни, наприклад по підробних документах.
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14.09.2023 11:56 Відповісти
Це утопія. Ну хіба що по Шляху. Із медичними довідками піди доведи, що вони підроблені. Більше того, вони не підроблені, просто отримані не чесним шляхом. В будь-якому разі, має бути рішення суду та запит на екстрадицію. А якщо немає людини, як ти доведеш, що у неї зі здоров'ям все ок? Чи ви думаєте, що от зараз всі лікарі прийдуть до слідчого і весь список ухилянтів їм на тарілочці принесуть? А так, хто знає, справді людина хвора чи ні. Без комісії не взнаєш. А якщо людина вже за кордоном, то все. І факт хабара не доведеш заднім числом, якщо якась зі сторін сама про це не розкаже.
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14.09.2023 12:25 Відповісти
Звичайно, у Німеччині платять набагато більше. Очевидно, що українці туди переїдуть. Польща вже привозить на заміну працівників з Азії.
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13.09.2023 18:15 Відповісти
а ще польскі можновладні дебіли нагнітають антиукраїнську істерію. Тільки за тиждень у гданську два випадки побиття українців. А у Німеччині - нуль.
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14.09.2023 11:54 Відповісти
****** лишнехромосомный, хочешь лопатой по ****?
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13.09.2023 18:39 Відповісти
"тенденция в том" поляки та українці cpaють на московських тролів і обзивають їх "курвой" и это нормально...
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13.09.2023 19:04 Відповісти
"новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища" - причини цього явища жага халяви! дурні німці платять 450 євро на людину пособія і надають безкоштовне житло!
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13.09.2023 18:38 Відповісти
500 євро в Німеччині це копійки. До того ж купу документів носити на цю воістину високу платню і принижуватися перед соцслужбами чи центром зайнятості кожні півроку рік, коли вони хочуть купу документів і кожен раз погрожують відповідальністю за можливе шахрайство. Вигідніше набагато працювати, а виплати нехай старі і немічні українці біженці отримують.
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13.09.2023 19:15 Відповісти
500 евро на человека + жилье это неплохой такой бонус, а если устроится хотя бы на минималку хоть куда то вообще жизнь удалась
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14.09.2023 03:16 Відповісти
жилье - общага по 2-3 чел в комнате
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14.09.2023 11:07 Відповісти
Чув дзвін але не знає де він? - Мінімальна заробітна плата у Німеччині 2023 https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=ml9s8a132hlg_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=minimum_wage&fdim_y=currency:eur&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:de&ifdim=country&hl=uk&dl=uk&ind=false становить 1997 евро (липень 2023 р.).
А грошова допомога українцям у Німеччині майже в 4 рази менше й становить лише 502 евро:

у 2023 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть:
одинокі дорослі - €502 на місяць;батьки-одинаки - 502 на місяць;повнолітні громадяни України - 451 на місяць;діти 14-17 років - 420 на місяць;діти 6-13 років - 348 на місяць;діти до 5 років - 318 на місяць.
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13.09.2023 20:43 Відповісти
450 тому, хто жонатий. а 502 одинокому.
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14.09.2023 08:38 Відповісти
Жонатому на дівок не треба витрачатись...
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14.09.2023 19:58 Відповісти
Насправді ні. 500 євро в Німеччині при їх цінах це копійки. І набагато вигідніше працювати і отримувати більше чим кожні півроку рік принижуватися перед соцслужбою чи центром зайнятості надсилати купу документів. Старі і немічні українці отримують соціальні виплати, але назвати їх вслід за москалями бішенцями чи любителями халяви язик не повертається.
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13.09.2023 19:12 Відповісти
Є і "любителі халяви". Де їх більше, де менше - ?
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13.09.2023 20:34 Відповісти
а в чом проблема з купою доків? коли працюєш їх не менше, так теж не працювати? аби ото ляпать.
оо, пенсов можно ще як назвати залявчиками: бажання приховати доступ до українстьої пенсії, щоб її не вирахували із німецької - це не бажання халяви?
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14.09.2023 08:40 Відповісти
приємно познайомитись. самокритики - рідка справа
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14.09.2023 21:34 Відповісти
голос, псина голос!
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15.09.2023 19:37 Відповісти
Мінімальна заробітна плата у Німеччині 2023 становить 1645 євро... Ніяких досліджень тут не потрібно.
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13.09.2023 20:10 Відповісти
мінімальна зарплата в німеччині це 12 євро на годину.
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14.09.2023 08:41 Відповісти
Логічно, що мова йде про місячну зарплату.
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14.09.2023 19:08 Відповісти
це яущо ставка, а у багатьої професій вона погодинна
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14.09.2023 21:37 Відповісти
приколісти-какаразніци наголосували в урну у 2019му та повтікали за "довгим євро"
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13.09.2023 20:31 Відповісти
а ті, що в Україні залишились і так надалі голосуватимуть. бо там насрано у голові. є велика система, яка їх продукує - це вчилки=хабалки.
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14.09.2023 08:43 Відповісти
ти виродок-папуга?
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14.09.2023 21:35 Відповісти
це твої мозгові хвилі? ну по коментам співпадає
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15.09.2023 19:39 Відповісти
осінь!
українці тягнуться за пивом! за темним.
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13.09.2023 22:15 Відповісти
Все далі і далі крутять педалі.
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13.09.2023 23:43 Відповісти
А ким будуть заміщати українців в Україні?
Я чомусь повірив в конспірологічну теорію, що на громадян Ізраїля , яки в своїй країні багато років знаходяться як риба на сковородці.👈
І проводити цю стратегію призначили - Зеленського ( онука мента , якому присвоїли звання полковника за участь в придушенні Кріворізького повстання 1963 року)
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14.09.2023 10:16 Відповісти
Середня зп у Ізраілі $3500, та ще ї клімат і море. Вони там сплять і бачуть як їм в Україні за $300 працювати та сидіти тут у холоді у зимку.
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14.09.2023 14:30 Відповісти
мій друг етнічний єврей, після школи вивчив евріт, поїхав як репатріант на родіну до бабусі у ісраїль. Більше 5 місяців він там не витримав - повернувся у Київ. Тут закінчив із відзнакою універ, купив квартиру в центрі все у нього добре.
Жити в країні де тобі на голову щось може впасти і розірватися - це не така вже і чудова ідея навіть з середньою зарплатою $3500. До речі ціни там зовсім не українські аби хвастатися ісраїльською середньою зп.
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14.09.2023 16:25 Відповісти
Німецька економіка тільки виграє від приїзду українcьких біженців,а якщо вони вирішать залишитися в Німеччині на постійно, то це буде виграш з бонусомом. Більшість українців трудолюбиві,з професією, із знаннями іноземної мови, швидко інтегруються в суспільство, не так як "мандрівники" з Близького Сходу чи Африки.
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14.09.2023 11:15 Відповісти
Знання іноземних мов серед українців - це ти сам придумав, бо такого ніколи не було. Навіть в українському it, до війни, непросто було знайти мідла чи джуна з вільною англійською.
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14.09.2023 11:50 Відповісти
До війни об'їздив увесь ЄС. Я не знаю чого насєлєніє висить у тих польських злиднях, коли є сильно привабливіші Німеччина (ФРН), Австрія , Швейцарія, Нідерланди. Хоча думаю питання у інтелекті цього насєлєнія - у польщі особливо не потрібно вивчати місцеву мову, бо вона зрозуміла україномовним.
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14.09.2023 11:44 Відповісти
Я тобі більше скажу, наприклад зі 100 українців менше половини знають польську. А великий відсоток, який живе тут по ,3-5 років знають тільки "чешчь" і "довідзеня"🤦🤦🤦
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14.09.2023 13:37 Відповісти
Ніколи не була у Польщі, хоча польський кордон за 15 км від мого помешкання. Але дуже добре розумію польську мову, бо вивчила її, переглядаючи телепрограми ТР. А колись на відпочинку в Трускавці виявила, що можу навіть нею розмовляти: їхала з групою поляків на екскурсію і перкладала їм (як могла) розповідь гіда. Все залежить від бажання людини розвивати свій інтелект, вміння, удосконалювати своє життя.
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14.09.2023 15:04 Відповісти
За минули тиждень у одному тільки гданську мінімум два випадки побиття українців "нормальними людьми".
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15.09.2023 06:19 Відповісти
Тому що деякі партії, перед парламентськими виборами грають брудно і розганяють антиукраїнські настрої, а п'яні поляки з нижчих соціальних груп і низьким рівнем інтелекту починають чудити.
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15.09.2023 11:01 Відповісти
Треба ще кілька разів випустити арахноїда, хай ще повчить Родіну любити", тоді і Канада отримає довгоочікуванний мільйон українців.

А Україна, після війни, отримає біженців з країн Азії і Африки. Про це вже багато політиків говорять.
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14.09.2023 12:48 Відповісти
Ти галімий балабол - про прийом біженців із африки і азії ніхто не говорить в Україні.
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14.09.2023 16:19 Відповісти
До речі, одне із найогидніших місць у західній Європі, які я бачив - це район вокзалу Брюссель-норд. Там якраз африканські біженці, яких приютила Бельгія, привезли із собою скрєпи і духовність.
Як казав один мій знайомий бельгієць: "Brussels is the capital of Morocco".
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14.09.2023 16:30 Відповісти
Не знаю,як в Польші,а в Чехії нашим біженьцям почали прикручувати гайки.Звідти теж потягнулися до Німеччини.
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14.09.2023 16:18 Відповісти

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