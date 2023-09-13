У Польщі помітили тенденцію до переїзду українських біженців до Німеччини

Переїзд українських біженців з Польщі до Німеччини є новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища.

Про це йшлося на презентації дослідження "Із Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", передає Укрінформ.

За словами речниці Міграційної платформи EWL Маргарити Ситник, стала помітна тенденція, що за останні кілька місяців багато українців виїжджає з Польщі до різних європейських країн, зокрема до Німеччини.

"Десь на 450 тис. збільшився приріст громадян України в Німеччині, у той час як на 350 тис. зменшилася їхня кількість в Польщі. Тобто 350 тис. українців виїхало в різні країни, у тому числі до Німеччини. Цю тенденцію ми вирішили дослідити", – сказала зазначила вона.

Як додав соціогеограф Маріуш Ковальський, дослідження проводилося у формі онлайн-анкетування, в ньому взяли участь 400 респондентів з різних регіонів України, різного віку і з різною освітою, які спочатку перебували у Польщі, а потім переїхали до Німеччини.

За його словами, 91% опитаних становили жінки і 9% чоловіки, середній вік – близько 35 років, 66% мають вищу освіту і близько 20 % – професійну освіту.

Серед причин міграції українських біженців до ФРН голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус, спираючись на дані дослідження, назвав наявність друзів у Німеччині, які вже влаштувалися там і допомагають знайомим зробити цей крок, а також вищу заробітну плату, вищі соціальні виплати для біженців та кращі медичні послуги, аніж у Польщі.

У дослідженні також вказується на курси німецької мови, організовані урядом для біженців, як на важливий фактор, який допоміг українцям інтегруватися в суспільство і знайти свій шлях на ринку праці.