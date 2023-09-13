У Польщі помітили тенденцію до переїзду українських біженців до Німеччини
Переїзд українських біженців з Польщі до Німеччини є новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища.
Про це йшлося на презентації дослідження "Із Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", передає Укрінформ.
За словами речниці Міграційної платформи EWL Маргарити Ситник, стала помітна тенденція, що за останні кілька місяців багато українців виїжджає з Польщі до різних європейських країн, зокрема до Німеччини.
"Десь на 450 тис. збільшився приріст громадян України в Німеччині, у той час як на 350 тис. зменшилася їхня кількість в Польщі. Тобто 350 тис. українців виїхало в різні країни, у тому числі до Німеччини. Цю тенденцію ми вирішили дослідити", – сказала зазначила вона.
Як додав соціогеограф Маріуш Ковальський, дослідження проводилося у формі онлайн-анкетування, в ньому взяли участь 400 респондентів з різних регіонів України, різного віку і з різною освітою, які спочатку перебували у Польщі, а потім переїхали до Німеччини.
За його словами, 91% опитаних становили жінки і 9% чоловіки, середній вік – близько 35 років, 66% мають вищу освіту і близько 20 % – професійну освіту.
Серед причин міграції українських біженців до ФРН голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус, спираючись на дані дослідження, назвав наявність друзів у Німеччині, які вже влаштувалися там і допомагають знайомим зробити цей крок, а також вищу заробітну плату, вищі соціальні виплати для біженців та кращі медичні послуги, аніж у Польщі.
У дослідженні також вказується на курси німецької мови, організовані урядом для біженців, як на важливий фактор, який допоміг українцям інтегруватися в суспільство і знайти свій шлях на ринку праці.
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«Польща програє гонитву за мігрантами з України», - таку назву має заява Польської спілки підприємців і роботодавців (ZPP) опублікована 11 серпня 2023 року.
«Польська економіка терміново потребує мігрантів, які хочуть працювати, навчатися та жити у нашій країні. Сьогодні все більше і більше українських біженців обирають інші держави.
Найпопулярнішими є пропозиції з Нідерландів та Німеччини, особливо із зарплатою від 2 тисяч євро».Сьогодні ми бачимо, що 70-80% з тих людей, котрі працювали у бізнесі у 2022 році не повернулися до роботи у 2023 році».
«Експертка з ринку праці Анна Судольська констатує, що робота у готелях, на будівництві чи сезонна робота вже не приваблює українців. «Сьогодні ми бачимо, що 70-80% з тих людей [котрі працювали у готельно-ресторанному бізнесі у 2022 році] не повернулися до роботи у 2023 році», - коментує експертка для видання Rzeczpospolita. Натомість з кожним місяцем у Польщі стає все більше мігрантів з далеких країн, таких як Філіппіни, Індонезія, Кенія, Туніс, Непал, Казахстан, Індія тощо. Проте, їхня кількість у відсотковому відношенні є невеликою»..
А грошова допомога українцям у Німеччині майже в 4 рази менше й становить лише 502 евро:
у 2023 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть:
одинокі дорослі - €502 на місяць;батьки-одинаки - €502 на місяць;повнолітні громадяни України - €451 на місяць;діти 14-17 років - €420 на місяць;діти 6-13 років - €348 на місяць;діти до 5 років - €318 на місяць.
оо, пенсов можно ще як назвати залявчиками: бажання приховати доступ до українстьої пенсії, щоб її не вирахували із німецької - це не бажання халяви?
українці тягнуться за пивом! за темним.
Я чомусь повірив в конспірологічну теорію, що на громадян Ізраїля , яки в своїй країні багато років знаходяться як риба на сковородці.👈
І проводити цю стратегію призначили - Зеленського ( онука мента , якому присвоїли звання полковника за участь в придушенні Кріворізького повстання 1963 року)
Жити в країні де тобі на голову щось може впасти і розірватися - це не така вже і чудова ідея навіть з середньою зарплатою $3500. До речі ціни там зовсім не українські аби хвастатися ісраїльською середньою зп.
А Україна, після війни, отримає біженців з країн Азії і Африки. Про це вже багато політиків говорять.
Як казав один мій знайомий бельгієць: "Brussels is the capital of Morocco".