Франція призупинила продаж iPhone 12 через високий рівень радіації

У Франції призупинили продаж продукції iPhone 12 через підвищене електромагнітне випромінювання.

Як пише ВВС, Національне агентство з питань радіочастот (ANFR) порадило Apple, що якщо вони не вирішать проблему із підвищеним радіаційним випромінюванням за допомогою оновлення програмного забезпечення, то вони мають відкликати кожен iPhone 12 – навіть ті, що вже були продані в країні, передає Укрінформ.

"Очікується, що Apple відповість протягом двох тижнів. Якщо вони цього не зроблять, я готовий розпорядитися про відкликання всіх iPhone 12, що перебувають в обігу. Правило однакове для всіх, включаючи цифрових гігантів", – заявив міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро.

За даними ANFR, питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії (Specific absorption rate, SAR) пристрою становить 5,74 Вт на кілограм – це вище межі, встановленої Європейським Союзом для телефону, коли його тримають у руці або у кишені.

Показник SAR визначає енергію електромагнітного поля, що виділяється в тканинах тіла людини за одну секунду. Цим показником, зокрема, вимірюють шкідливий вплив мобільних телефонів на людину.

В Apple відповіли, що оскаржуватимуть рішення ANFR, заявивши, що надали регулятору результати своїх лабораторних досліджень та третіх сторін, які свідчать, що пристрій відповідає всім правилам. Компанія також додала, що iPhone 12 визнаний таким, що відповідає нормам щодо рівня випромінювання в усьому світі.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже намагалася раніше розвіяти побоювання щодо радіації, яку випромінюють мобільні телефони, заявивши, що немає жодних доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня є шкідливим для людини.