ДТЕК Ахметова витратить ще $50 мільйонів на достроковий викуп євробондів

Компанія DTEK Holdings Limited готова викупити єврооблігації "ДТЕК Енерго" з погашенням у 2027 році на суму до $50 млн.

Як зазначається у біржовому повідомленні компанії, ціна викупу цінних паперів буде встановлена за підсумками голландського аукціону, передає Інтерфакс-Україна.

Додаткова винагорода за викуп становитиме 0,75% від номіналу облігації. Заявки приймаються до вечора 26 вересня. Оголошення планується на 27 вересня, а розрахунки – 17 жовтня. ДТЕК уточнив, що залишає за собою право змінити максимальну суму викупу.

Крім того, компанія просить власників євробондів переглянути ковенанти, щоб надати більше можливостей для інвестицій та ремонтної кампанії.

Щодо зміни ковенант відзначається важливість розвитку систем зберігання енергії для українського енергоринку та бажання інвестувати саме в цей сектор, обмежене нинішніми умовами облігацій.

Також наголошується на необхідності ремонтної кампанії та заміни пошкодженого або застарілого обладнання, що потребує значних капітальних вкладень.

Ще одним фактором зміни ковенант ДТЕК назвав заміну первинного емітента облігацій DTEK Finance plc на материнську DTEK Energy B.V. наприкінці листопада минулого року, оскільки існуючі ліміти можуть обмежувати її можливості займатися своєю звичною діяльністю.

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Як повідомлялося, попереднього разу ДТЕК оголошував подібний тендер у березні 2023 року спочатку на суму до $30 млн, проте потім збільшив її до $80 млн. У результаті було викуплено єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною близько 41,33% від номіналу. Позитивний фінансовий результат внаслідок цієї угоди компанія оцінювала у 3,37 млрд грн.

Наразі сукупна основна сума непогашених облігацій ДТЕК залишиться на рівні близько $1,5 млрд, проте самій групі вже належать облігації на $271,23 млн.

Перед цим, у грудні минулого року, ДТЕК викупив єврооблігації на $19,8 млн (при заявленому максимальному обсязі $50 млн) із максимальною ціною викупу 27% від номіналу.

У звіті за перше півріччя цього року "ДТЕК Енерго" оцінювало ці облігації за ринковим котируванням 56,7% від номіналу, тоді як на початок року воно знаходилося на рівні 30,7%.

Чистий прибуток "ДТЕК Енерго" у першому півріччі 2023 року склав 6,23 млрд грн після чистого збитку на 1,41 млрд грн за аналогічний період 2022 року, виручка знизилася на 6,5% – до 29,9 млрд грн.

Вільні кошти компанії на кінець червня 2023 року становили 2,83 млрд грн порівняно з 2,01 млрд грн на початок року та 2,76 млрд грн – на середину 2022 року.