Євросоюз виключив із санкційного списку чотирьох росіян (оновлено)

Європейська Рада ухвалила рішення про продовження санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2024 року.

Як ідеться в повідомленні Європейської Ради, обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до майже 1800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не продовжувати санкції щодо чотирьох осіб, їх прізвища офіційно не оприлюднено. За даними джерел Deutsche Welle, йдеться про власника групи "ЄСН" Григорія Берьозкіна, мільярдера і колишнього власника групи "Нортгаз" Фархада Ахмєдова і ексдиректора найбільшого російського маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна. Крім того, санкції не продовжили проти полковника російської армії Георгія Шуваєва, який загинув під час вторгнення в Україну.

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Як повідомлялося, Суд Європейського Союзу в Люксембурзі 6 вересня частково задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна до Ради ЄС через запроваджені щодо нього персональні санкції. Суд ЄС вирішив, що Рада ЄС недостатньо обґрунтувала необхідність продовження санкцій проти Шульгіна, який звільнився із займаної посади.

Це перше рішення Суду ЄС про скасування санкцій з російських бізнесменів, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. До цього такі судові рішення ухвалювали лише щодо родичів підсанкційних росіян.

Наразі Суд ЄС у Люксембурзі розглядає понад 70 позовів від фізичних та юридичних осіб із РФ та Білорусі, які оскаржують рішення про санкції. Більшість позовів подано в 2022 році російськими бізнесменами. Процес розгляду таких позовів зазвичай триває рік.