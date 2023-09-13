Росія більше не підтримує санкції проти Північної Кореї, – Лавров

Росія більше не підтримує режиму санкцій проти Північної Кореї, за введення якого вона з 2006 року голосувала в Раді безпеки ООН.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає LIGA.net.

Лавров заявив російським пропагандистам, що Росія більше не підтримуватиме санкційний режим проти Північної Кореї, оскільки "геополітичний клімат повністю змінився з того часу, як ООН запровадила санкції".

Лавров також звинуватив Захід у тому, що той обіцяв Північній Кореї гуманітарну допомогу, але нібито це була "явна брехня".

Рада безпеки ООН ввела санкції щодо Північної Кореї у 2006 році у зв'язку з першими випробуваннями в країні ядерної зброї та її ракетними програмами. Росія голосувала за введення цих санкцій, а також за їхнє посилення аж до 2016 року.

Як пише Голос Америки, "країни Заходу неодноразово підозрювали, що Росія та Китай можуть порушувати санкційний режим, за який самі ж голосували".

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час візиту до Росії заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна та уряду Росії".

КНДР відкрито підтримала Росію у її війні проти України.