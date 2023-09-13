Нацбанк анулював всі ліцензії страховій компанії "Каштан"

Національний банк України анулював всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, видані ПрАТ "Страхова компанія "Каштан".

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило 12 вересня за результатами позапланової перевірки, воно набуває чинності з 13 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

"За результатами інспектування встановлено повторне порушення ліцензійних умов – страховик не дотримується обов’язкових нормативів", – пояснили у Нацбанку.

Там нагадали, що 13 серпня 2021 року до ПрАТ "СК "Каштан" вже було застосовано захід впливу за аналогічні порушення ліцензійних умов. Виявлення факту повторного порушення надавачем фінансових послуг ліцензійних умов є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

Після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами страхування, що зазначені у відкликаних ліцензіях. Водночас, відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг, нагадали у НБУ.

Страхова компанія "Каштан" працювала на вітчизняному страховому ринку з 2002 року. За даними реєстру юридичних осіб, власниками СК "Каштан" є Ніна Мотрук (68%) та Ростислав Захарків (31,45%).