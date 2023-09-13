Єврокомісія додатково роз’яснила заборону на ввезення особистих речей росіянами

Єврокомісія опублікувала додаткове роз’яснення щодо обмежень на ввезення росіянами товарів у країни ЄС, із якого випливає, що підсанкційні товари як речі особистого користування все ж не підпадають під обмеження.

Про це йдеться в оновленні від 12 вересня, передає Європейська правда.

Єврокомісія зазначає, що в разі тимчасового ввезення до ЄС особистих речей (товарів), що вказані у Додатку XXI і підпадають під заборону за ст. 3i постанови Ради ЄС 833/2014, національні органи влади мають окремо оцінювати кожну ситуацію.

Щодо автотранспорту роз’яснення підтверджує, що не має значення, чи йдеться про особисте авто, якщо це автомобіль з російською реєстрацією.

"Для товарів, які не створюють суттєвих ризиків обходу санкцій, як засоби особистої гігієни, одяг на мандрівниках чи одяг у їхньому багажі, що явно призначений лише для особистого користування під час поїздки, відповідні національні органи мають продовжувати застосовувати обмеження з пропорційним і раціональним підходом", – зазначають у тексті.

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс вже заявив, що Литва можливо звертатиметься до Єврокомісії за більш детальними роз’ясненнями.

Раніше повідомлялося, що митниця Литви почне конфісковувати російські автомобілі під час в’їзду до країни відповідно до останніх рекомендацій Єврокомісії.