Єврокомісія розмістила облігації на 5 мільярдів євро – частину коштів передадуть Україні

Європейська Комісія розмістила облігації на суму 5 млрд євро від імені ЄС. Частину залучених коштів буде спрямовано на макрофінансову допомогу Україні (програма Macro-Financial Assistance+).

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Як зазначається, угода викликала великий інтерес з боку інвесторів, які розмістили заявки на суму понад 46 млрд євро. Попит на ці семирічні облігації під 3,125% перевищив пропозицію більш ніж у дев'ять разів.

Кошти від цієї транзакції будуть використані для підтримки як програми відновлення NextGenerationEU, так і програми макрофінансової допомоги для України.

Завдяки цій транзакції Єврокомісія виконала приблизно 28% своєї цілі у розмірі 40 млрд євро на другу половину 2023 року.

Європейська Комісія запозичує на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та виплачує кошти державам-членам і третім країнам за різними програмами запозичень. Запозичення ЄС гарантується бюджетом ЄС, а внески до бюджету ЄС є безумовним юридичним зобов’язанням усіх держав-членів згідно з Договорами ЄС.

Із січня 2023 року Єврокомісія випускає облігації ЄС під єдиним брендом, а не окремо позначені облігації для окремих програм. Надходження від цих єдиних облігацій розподіляються на відповідні програми відповідно до процедур, викладених у відповідних угодах.

На основі облігацій ЄС, залучених із середини 2021 року, Комісія наразі виплатила 153,38 млрд євро грантів і позик державам-членам ЄС у рамках Фонду відновлення та стійкості, на додаток до подальшої підтримки інших програм ЄС, які отримують користь від NextGenerationEU фінансування.

Комісія також виділила Україні 12 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги, а ще 1,5 млрд євро заплановано на кінець цього місяця. Ця програма, яка надасть Україні 18 млрд євро протягом усього 2023 року, розпочалася після виділення 7,2 млрд євро Єврокомісією в рамках екстрених кредитів МЗС Україні в 2022 році.