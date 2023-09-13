"Центренерго" змінило керівника Зміївської ТЕС

Новим директором Зміївської ТЕС, яка входить до складу державного ПАТ "Центренерго", призначили Сергія Тарутіна.

Як повідомляє пресслужба компанії, Тарутін – "досвідчений енергетик та керівник". Інших біографічних даних про нього у повідомленні не наводиться.

Крім того, на посаду головного інженера ТЕС призначено Євгена Живих.

"Такі кадрові рішення прийняті для посилення управлінської фахової команди підрозділу та впровадження комплексу необхідних заходів щодо оперативного виконання завдань по підготовці та стабільному проходженню майбутнього опалювального сезону", – зазначив під час представлення генеральний директор "Центренерго" Андрій Чуркін.

Відомо, що у 2012-2016 роках Сергій Тарутін входив до складу дирекції "Центренерго".

Як повідомлялося, за пропозицією Фонду державного майна, новим генеральним директором "Центренерго" з 15 серпня призначили екскерівника ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна.