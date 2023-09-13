Сплив строк давності: Суд закрив справу проти ексміністра Присяжнюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної відповідальності колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка.

Таке рішення ВАКС ухвалив 6 вересня у зв'язку зі спливом строків давності і, як наслідок, закрив справу, повідомляє "Слово і діло".

"Звільнити підозрюваного (Миколу Присяжнюка, – ред.) від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції від 07.04.2011), на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків. Кримінальне провадження в частині підозри (Присяжнюку – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції від 07.04.2011), закрити", – йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, у червні 2017 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому міністру агрополітики часів Януковича Миколі Присяжнюку у зловживанні службовим становищем.

За версією слідства, у 2011-2013 роках Присяжнюк незаконно передав на приватизацію приміщення Мінагрополітики площею 516,6 кв. м по вул. Хрещатик, 24А, яке придбало ТОВ "КПШ". Тоді це приміщення орендувало приватне підприємство-власник ресторану "Шато".

У листопаді 2017 року на той момент генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що справу передали до Національного антикорупційного бюро разом із проєктом підозри колишньому керівнику Фонду державного майна Віталію Трубарову.

На момент інкримінованих подій Трубаров очолював регіональне відділення ФДМ по Києву. Невідомо, чи йому повідомляли про підозру, але справу скерували до суду лише щодо Присяжнюка. Строки давності у справі спливли в лютому 2023 року.